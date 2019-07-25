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Общество
25.07.2019 23:34
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Комитет Сената США счел недоказанным влияние РФ на голосование на выборах 2016 года

Комитет по разведке Сената США не нашел доказательств изменения итогов голосования на президентских выборах 2016 года из-за российского вмешательства, говорится в докладе комитета, распространенном в четверг.

"Комитет не нашел никаких доказательств того, что голоса были изменены или что какие-либо действия проводились с машинами для обработки избирательных бюллетеней", – отмечается в документе.

В то же время сенаторы выразили уверенность в том, что Москва пыталась повлиять на ход выборов. В докладе утверждается, что как минимум в период с 2014 до 2017 года власти РФ пытались воздействовать на связанную с выборами инфраструктуру в масштабах всей страны и на региональном уровне.

При этом отмечается, что "в комитете достоверно не знают, какими были намерения Москвы". "Россия могла проверять уязвимости в системах голосования для того, чтобы использовать их позже. С другой стороны Москва могла делать расчет на подрыв доверия к выборам 2016", – отмечают авторы доклада.

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В подготовке документа участвовали сенаторы и Демократической, и Республиканской партий Соединенных Штатов.

Опубликованная часть – это лишь первый том доклада. Его общий объем составит пять томов.

Источник: Интерфакс

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