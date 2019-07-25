Семилетняя Киана исчезла в Кировском районе. Девочка ушла из дома в ночь

Сотрудники полиции прочёсывают улицы в Кировском районе Петербурга. Из дома ушла и не вернулась семилетняя девочка.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июля, около десяти вечера в полицию поступило сообщение об исчезновении ребёнка. Семилетняя Киана Туреа покинула квартиру в 31 доме на улице Гладкова. Родители не могут связаться с дочерью.

Всех заметивших девочку просят обращаться в полицию. Правоохранители также вышли на поиски ребёнка.