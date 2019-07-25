США ввели дополнительные санкции против Венесуэлы

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело дополнительные санкции против Венесуэлы в рамках схемы субсидирования продовольствия, которая "наполняла карманы" лидера Николаса Мадуро, в то время как обычные венесуэльцы испытывают нехватку продовольствия. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, ведомство ввело санкции против 10 человек и 13 организаций.

Санкции были введены против граждан Колумбии Алекса Сааба и Альваро Энрике Пулидо, а также Вальтера, Йоссера и Йосвала Гавидия, пасынков Мадуро.

В ведомстве заявили, что гражданин Колумбии Алекс Наин Сааб организовал обширную коррупционную сеть для импорта и распределения продовольствия в Венесуэле. Он получил прибыль от переоцененных контрактов, в том числе правительственной программы субсидирования продовольствия. Он подкупил пасынков президента Николаса Мадуро, чтобы выиграть правительственные контракты.