Петербуржец лишился своего трицикла, на котором планировал проехать вокруг света за 45 дней

Историческое путешествие петербуржца Яна Зингера на трицикле вокруг света за 45 дней под угрозой срыва. Как стало известно «Фонтанке», байкер остался без своего транспортного средства.

17 июня, находясь в Майами, Зингер передал трицикл перевозчику, а сам улетел в Цюрих. Уже по прилету 18 июля выяснилось, что перед отправкой машина должна пробыть на трехдневном карантине – таковы особенности американской таможни. Однако и по истечении этого срока транспортное средство так и не покинуло территорию США.

Оказалось, что документы на перевозку самой таможней были оформлены неверно, и теперь Ян обязан лично предоставить ряд справок, которые он ранее уже предоставлял, а также еще один документ под названием bill of sale. Проблема в том, что такого документа у Яна никогда не было, а оформленный в свое время в России договор купли-продажи не подходит.

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В настоящее время Ян пытается разобраться с таможней, вывезти трицикл и продолжить путешествие. В связи с этим Ян обратился к читателям «Фонтанки» с просьбой о помощи.

Если у вас есть возможность помочь Яну ценным контактом или советом, а также если кто-то сталкивался с процедурами вывоза автомобилей из США и победил в неравной схватке с американской таможней, пожалуйста, свяжитесь с Яном в его инстаграм @yan_zinger_world_trip .

Редакция со своей стороны желает успешного и быстрого решения бюрократических вопросов и благополучного завершения кругосветного путешествия.