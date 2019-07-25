Еще одна «лучшая работа в мире» - искать суперкары в Арабских Эмиратах

Сайт HushHush, продающий предметы роскоши – от часов, ювелирных украшений и предметов искусства до частных самолетов и яхт, – ищет сотрудника для необычной работы. Он должен отправиться в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и искать там брошенные хозяевами суперкары.

«Бесхозные» люксовые автомобили встречаются в ОАЭ в большом количестве: по-видимому, они были брошены бежавшими из страны нуворишами – или скорее теми, кто считал себя нуворишами, но не сумел расплатиться по многотысячным кредитам, пишет 25 июля Digital Trends.

От сотрудника HushHush требуют уметь разбираться в суперкарах, находить их и договариваться о выкупе. Затем эти машины будут продаваться через сайт: либо прямо на месте, либо их вывезут в другие страны. Отобранному для этой работы кандидату обещают оплату жилья в Дубаи, возмещение ежедневных и транспортных расходов, а также заработную плату в размере 38 000 долларов в год, то есть чуть больше трех тысяч долларов в месяц плюс процент с каждой найденной и проданной машины. При этом никакого прежнего «опыта работы» не требуется.

Однако, как сказано в объявлении о вакансии, кандидат «должен обладать хорошими рабочими знаниями о суперкарах, их раритетности и приблизительной рыночной стоимости, а также навыками находить владельцев или финансовые компании для ведения переговоров о приобретении для нас». Ну, и еще хорошо переносить жару.

HushHush давно занимается скупкой подобных автомобилей, когда они появляются на аукционах, проводимых страховыми компаниями или банками. Теперь же, по-видимому, было решено взять дело в свои руки и не платить проценты аукционным домам и посредникам.