Калифорнийский автодилер продает суперкары через Инстаграм

Все началось с небольшого видеоклипа с необычным шестиколесным Mercedes-Benz G63 AMG. Клип, на котором даже не было автомобиля целиком, разместил в своем инстаграме продавец люксовых автомобилей из Аризоны. И через минуту получил личное сообщение от рэппера TMG Fresh: «Эй, эта машина продается?»

На сегодняшний день через свою страничку в Instagram мистер Уинтингтон продал люксовых и экзотических автомобилей не на один миллион долларов, пишет The New York Times. Инстаграм Уинтингтона стал очень популярным среди знаменитостей из мира шоу- и просто бизнеса.

Специализация Уинтингтона – редкие, экзотические и супердорогие автомобили, как правило импортированные в США из Европы. Как и тот первый шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG, купленный рэппером. Или как эксклюзивный Rolls-Royce Phantom ценой 800 000 долларов, приобретенный одним «топ-менеджром из музыкальной индустрии», после того как он приметил эту машину в десятисекундном клипе в «сториз».

Теперь звезды и их продюсеры часто обращаются к Уинтингтону напрямую через его аккаунт в Instagram, не только чтобы купить что-то «с витрины», но и чтобы заказать что-нибудь необычное. Так, именно через страничку в соцсети к дилеру обратился продюсер самой Тейлор Свифт, которой срочно понадобился Bugatti Veyron для съемок в клипе на песню «Look What You Made Me Do».

Автомобиль стоимостью более миллиона долларов собирались покрыть золотой краской, разбить о столб и поджечь, но покупать за полную стоимость продюсеры не хотели. Уитингтон «решил проблему», взяв за «аренду» всего лишь несколько десятков тысяч долларов, а потом удачно продал золотую Bugatti рэпперу Tyga.

Сейчас «инстаграм-дилер» открывает собственный автосалон не где-нибудь, а на Беверли Хиллс. Теперь он дружит с актером Джейми Фоксом, звездой «Джанго освобожденного», а среди его клиентов почти все музыканты и кинозвезды, спокойно покупающие вот так, через картинку и десятисекундный клип все от Lamborghini Urus до Mercedes-Maybach convertible и Rolls-Royce Cullinan.

Уиттингтон, некогда закончивший курсы гостиничного бизнеса при Ritz-Carlton, знает, как надо обращаться с богатыми клиентами, даже если это происходит через Instagram. «Люди ценят индивидуальный подход и личный контакт, – говорит он. – Они могут могут позволить себе что угодно, но им нужен кто-то, кому они могут доверять».