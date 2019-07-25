Tеsla опять в убытках, несмотря на рекордные продажи

Tesla опубликовала ежеквартальный отчет, в котором вынуждена была констатировать, что во втором квартале снова потерпела убытки, хотя и не такие значительные, как в первом. В апреле компания Илона Маска была в минусе на 702 миллиона долларов, а июнь закончила с потерей «всего лишь» 408 миллионов.

Несмотря на то, что компания в этом квартале произвела и поставила покупателям рекордное количество автомобилей – 87 048 и 95 356 электрокаров соотвественно – прибыль, полученная в конце 2018 года, все еще кажется чудом, пишет 25 июля издание Quartz. Тогда же Илон Маск обещал, что в 2019 году Tesla будет прибыльной, потом в феврале он был вынужден признать, что прибыли в первом квартале не будет, но начиная со второго, компания начнет зарабатывать. Как видим, этого тоже не получилось.

При этом по всем параметрам у Tesla выдался очень удачный год. Компания производит больше автомобилей, чем за все прежние годы, а Tesla Model 3 не оставляет никаких шансов не только электрическим, но и бензиновым конкурентам. В Америке Model 3 стал самым продаваемым автомобилем премиального класса, а ее старшая сестра Model S, несмотря на то, что выпускается практически с косметическими изменениям уже с 2012 года, все равно покупается лучше, чем конкуренты вроде Mercedes, Lexus и BMW 6-й и 7-й серий.

Так же отлично дела идут и в Европе, где в некоторых странах Tesla Model 3 обогнало по продажам не только премиальных «одноклассников», но и любых автомобилей вообще.

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Дополнительным поводом для оптимизма должен служить и огромный портфель предзаказов, в основном на ту же Model 3. По разным оценкам, он составляет 300-400 тысяч автомобилей. Если даже часть людей, заказавших Tesla, впоследствии откажутся от нее, все равно останутся сотни тысяч гарантированных клиентов, готовых терпеливо дожидаться заветного электромобиля. Таким огромным портфелем предзаказов пока не обладала ни одна автомобильная компания в истории.

И при всем при этом Tesla остается убыточной фирмой. Эксперты связывают это как с дороговизной самого производства электромобилей, так и с ошибками в организации и логистике. Например, первоначально Маск делал ставку на полную автоматизацию конвейера, а когда стало ясно, что это не работает, пришлось перестраивать все производство на ходу. Также известны проблемы Tesla с доставкой готовых машин потребителям, из-за которых пришлось даже задействовать добровольцев.

Все это вместе приводит к тому, что маржа (разница между продажной ценой и реальной стоимостью автомобиля) у Tesla меньше, чем надо для самоокупаемости. Более того, она продолжает падать – с 24 процентов в конце 2018 года до 18,9 процента сейчас. Другими словами, чтобы выйти в прибыль, Tesla надо либо радикально поднимать цены, чем Маск уже урожает, либо сокращать производственные издержки.