Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке

Полиция по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве женщины, которая гуляла с ребенком на детской площадке в подмосковном Раменском.

«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в Раменском. Им оказался мужчина 1981 г. р., который в ближайшее время будет доставлен в следственные органы», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, убийство женщины на детской площадке в подмосковном Раменском произошло на глазах у ее четырехлетнего сына. Ребенка госпитализировали в состоянии шока. По предварительным данным, преступление совершил супруг 25-летней жертвы.

Как рассказывают очевидцы, женщина гуляла с ребенком на детской площадке возле одного из домов по улице Лесная. Неожиданно рядом припарковалась машина, из нее вышел мужчина, подбежал и без слов начал наносить удары ножом, после чего скрылся. На теле убитой нашли около 20 открытых ран. Автомобиль подозреваемого был обнаружен в Ногинске.