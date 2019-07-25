МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ

МВД Австрии объявило в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Егоровича Зайцева. Об этом 25 июля сообщается на сайте ведомства.

Зайцева подозревают в работе на российскую военную разведку, в умышленном разглашении военной тайны. По данным австрийской полиции, россиянин родился 6 декабря 1954 года в Москве.

Австрийские СМИ связывают Зайцева с делом 70-летнего полковника австрийской армии в отставке. Последний якобы в течение 20 лет передавал в Москву важную информацию, за свою работу получил порядка 300 тысяч евро.