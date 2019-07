Палестина приостанавливает действие всех договоренностей с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что руководство страны решило прекратить действие всех соглашений, подписанных с израильской стороной, передает палестинское агентство WAFA вечером 25 июля.

President Abbas declares an end to working on agreements with Israelhttps://t.co/HkjMbnL1nM pic.twitter.com/iF8VF61Jap