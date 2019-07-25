Палестина приостанавливает действие всех договоренностей с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что руководство страны решило прекратить действие всех соглашений, подписанных с израильской стороной, передает палестинское агентство WAFA вечером 25 июля.

President Abbas declares an end to working on agreements with Israelhttps://t.co/HkjMbnL1nM pic.twitter.com/iF8VF61Jap — Wafa News Agency (@WAFA_PS) 25 июля 2019 г.

«Наши руки были и остаются протянутыми к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру, но это не означает, что мы принимаем статус-кво или отказываемся от мер оккупации. Мы не сдадимся и не будем жить с оккупацией, и мы не согласимся со “сделкой века”, Палестина и Иерусалим не продаются и не обмениваются», — заявил Аббас. Он подчеркнул, что «не будет ни мира, ни безопасности, ни стабильности в нашем регионе и мире без того, чтобы наши люди полностью реализовали свои права. Независимо от того, сколько времени это займет, отвратительная оккупация будет побеждена и наше будущее государство будет независимым ".

6 мая агентство Reuters сообщило, что Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня при по посредничестве Египта. Позже израильские военные сняли все ограничения, введенные для населения юга страны в связи с палестинскими обстрелами.