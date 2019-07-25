American Airlines оценила в $400 млн урон от запрета полетов Boeing 737 MAX

Временный запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX приведет к сокращению выручки американской авиакомпании American Airlines на $400 млн в текущем году. Такой прогноз содержится в отчете за второй квартал 2019 года, опубликованном 25 июля на сайте авиаперевозчика.

В настоящий момент перевозчик эксплуатирует 24 самолета серии 737 MAX, еще 76 заказаны, из которых семь лайнеров должны были быть поставлены во втором квартале. "Компания теперь считает, что отмена полетов [737 MAX] во втором квартале снизит выручку до уплаты налогов на $175 млн. Компания исключила эти самолеты из графика воздушного сообщения до 2 ноября включительно. Продление отмен полетов еще на два месяца, как ожидает компания, приведет к негативному воздействию на общую выручку в 2019 году до уплаты налогов в размере приблизительно $400 млн", – информировала American Airlines.

Чистая прибыль авиакомпании во втором квартале составила $1,1 млрд, увеличившись на 5% по сравнению с аналогичным кварталом 2018 года. Квартальные доходы составили $12 млрд, достигнув рекордно высокого показателя.