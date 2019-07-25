Военные потушили пожар на территории арсенала. Заброшенную часть задымил мусор

Пожар на территории 18-го арсенала ВМФ потушили силами военных. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили «Фонтанке» вечером 25 июля в пресс-службе Западного военного округа, в бывшей воинской части загорелся строительный мусор. Гражданских решили не привлекать, из соседней части приехал расчет.

«Возгорание на площади шесть квадратных метров потушено, пострадавших нет, ущерб не причинен», – уточнили в ЗВО.

18-й арсенал ВМФ находится в Арсенальном переулке у Петровского парка. Здания признаны объектами культурного наследия. Акционированное предприятие признано банкротом, его имущество выставлено на торги со смешными ценниками. В советское время Морской арсенал был крупнейшим разработчиком минного и торпедного вооружения.