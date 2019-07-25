Нападение на Порошенко привело к статье о хулиганстве

Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" после попытки неизвестных напасть на бывшего президента страны Петра Порошенко 25 июля у здания Государственного бюро расследований, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Четыре человека попытались напасть на Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

"Около 17.00 группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Полицейские зарегистрировали сведения о событии, а затем завели уголовное дело по статье "хулиганство", – говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Сторонники экс-президента увидели за этим "руку Москвы". Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Владимир Арьев в Twitter.

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"Титушки только что напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР, устроили драку с охраной и сбежали в сторону площади Победы", – написал Арьев. "Трое-четверо классических титушок-спортсменов. Времена регионалов возвращаются с бешеной скоростью", – отметил депутат.