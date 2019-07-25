Генерал Плугин наградил петербуржца, остановившего резню на «Пушкинской»

Почётную грамоту и памятный подарок вручили Виталию Городилову, который обезоружил агрессора на станции метро «Пушкинская». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 25 июля.

Виталия Городилова наградил лично начальник полицейского главка Роман Плугин. Горожанина поблагодарили «за смелый мужской поступок и активную гражданскую позицию».

Ранее суд арестовал обвиняемого в поножовщине на «Пушкинской». По версии следствия, вечером 19 июля в вагоне подземки уроженец Дагестана Фетулах Гамдулаев спросил у двух инвалидов по слуху и речи, выходят ли они на «Пушкинской». Те, разумеется, ничего не услышали. Гамдулаев решил, что его игнорируют и схватился за нож.

От расправы потерпевших спасли другие пассажиры. Работающий поваром Виталий Городилов бросился на помощь и вовремя выбил нож. «Думать было некогда», – объяснил Городилов «Фонтанке» скорость своей реакции.