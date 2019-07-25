Трамп поговорил с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба офиса президента Украины вечером 25 июля.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Президент США привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів.https://t.co/sSPYMUm6yW — Офіс Президента (@APUkraine) 25 июля 2019 г.

Она сообщает о том, что в ходе телефонного разговора американский лидер «поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с уверенной победой партии ”Слуга Народа”». «Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США», — говорится в сообщении.

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Трамп также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовность США всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ на Украине.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Трампа «за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию».

Несколько иная оценка разговора дана Вашингтоном. "Сегодня президент Дональд Трамп позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с итогами недавних выборов. Президент Трамп и президент Зеленский обсудили способы укрепления отношений между Соединенными Штатами и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество", – говорится в сообщении Белого дома.

Лидеры также договорились предметно обсудить практические вопросы взаимодействия двух стран во время визита Зеленского в Вашингтон.