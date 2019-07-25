В Кронштадте горит территория арсенала. На днях его выставили на грошовые торги

На территории 18-го арсенала ВМФ у Петровского парка тушат пожар. Он совпал с объявлением торгов о продаже объектов культурного наследия за бросовую цену.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Кронштадтского района, в Арсенальном переулке вечером 25 июля загорелись бытовка и мусор.

«Пожар несущественный, пострадавших нет», – добавил собеседник.

Арсенал выходит на Петровский парк и Зимнюю пристань, откуда отправляются пассажирские суда.

АО «18 арсенал ВМФ» признано банкротом. На днях был объявлен прием заявок на торги объектов, когда-то входивших в состав Ленинградской военно-морской базы. Морской арсенал был крупнейшим разработчиком минного и торпедного вооружения.