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Город
25.07.2019 21:08
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Мосты по Неве и Большой Неве в ночь на пятницу разведут до утра

В ночь на 26 июля четыре моста в центре Петербурга разведут на более длительное время, чем обычно. Окончательно их сведут только в шесть утра, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест».

В ночь на пятницу разведут:

  • Благовещенский мост – с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00;
  • Дворцовый мост – с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 6:00;
  • Троицкий мост – с 1:20 до 6:00;
  • Литейный мост – с 1:40 до 6:00.

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Остальные переправы будут разводить по графику. Также по графику разведут Кантемировский мост – с 1:30 до 4:30. Движение же по мостам прекращается за 15 минут до начала разводки и начинается через 15 минут после их сведения.

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Также напомним, что 28 июля в связи с проведением Главного парада ко Дню Военно-морского флота Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут днем – с 10:30 до 12:15.

Чтобы несколько сгладить ситуацию на дорогах, в период действия ограничений СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» меняет режимы работы реверсивного движения на Большеохтинском мосту и светофоров на подходах к нему.

Помимо этого, из-за подготовки и проведения парада ВМФ в центре Петербурга закрывается движение по следующим улицам:

  • до 0:00 31 июля – по Адмиралтейской набережной;
  • с 22:00 27 июля до 13:00 28 июля – по Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Университетской набережной, Биржевой площади, Дворцовой набережной, Сенатской площади, Адмиралтейскому проезду, Дворцовому проезду, Литейному проспекту в направлении от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной, съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост, съездам с Пироговской набережной на Литейный мост, 1-й и Кадетской линиям от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., Невскому проспекту в направлении от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, набережной Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста, Мраморному переулку, Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади;
  • 28 июля с 8:00 до 23:59 – по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, по набережной Зимней канавки от Милионной улицы до набережной реки Мойки, по Певческому проезду вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади, по проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади от Певческого проезда до Миллионной улицы.

При этом с 10:00 до 13:00 28 июля проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра от въезда с набережной реки Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект и обрадно будет бесплатным.

В Кронштадте 28 июля с 7:00 до 17:00 будет запрещен сквозной проезд через дамбу в обоих направлениях. По участку КАД, соответственно, в это время тоже будет не проехать. Пускать будут только жителей Кронштадта – по пропускам, аккредитованноый транспорт, городской пассажирский транспорт и экстренные службы. Чтобы получить пропуск, нужно обратитьсяс заявкой в МФЦ района.

В самом Кронштадте также будут перекрыты или станут односторонними некоторые улицы.

Помимо перекрытий, связанных с парадом, в Петербурге вступают в силу и ограничения из-за различных работ. Как сообщает пресс-служба ГАТИ, с 25 июля до 30 сентября ограничено движение по набережной Карповки от Каменноостровского проспекта до Геслеровского моста и по Ординарной улице у набережной Карповки, а до 8 августа – на перекрестке набережной Карповки с улицей Всеволода Вишневского, с закрытием последней. Там ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» продолжает прокладывать канализацию. Объезжать место работ предпалагается по Чкаловскому и Левашовскому проспектам.

До 10 августа закрыто движение по улице Профессора Попова в направлении от Каменноостровского проспекта к улице Даля и ограничено – от улицы Даля до Барочной улицы. ПАО «Ленэнерго» продолжает работы по прокладке электрокабеля. Объезд предусмотрен по проспекту Медиков, Левашовскому и Аптекарскому проспектам, набережной Карповки, Чкаловскому и Каменноостровскому проспектам, Песочной набережной, улице Профессора Попова и улице Даля.

До 31 июля из-за строительства СПБ ГКУ «ДОДД» светофора ограничено движение на перекрестке улицы Мира и улицы Котовского.

С 26 июля по 15 августа СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет ремонтировать дорожное покрытие на Болотной улице, в связи с чем там будут поэтапно ограничивать и закрывать движение:

  • с 26 июля по 1 августа и с 7 по 15 августа закрывается направление движения от 2-го Муринского проспекта к проспекту Тореза;
  • со 2 по 3 августа ограничивается движение от 2-го Муринского проспекта до проспекта Тореза;
  • с 4 по 6 августа полностью закрывается движение от 2-го Муринского проспекта до проспекта Тореза, включая перекресток с аллеей Академика Лихачёва;
  • со 2 по 11 августа закрывается движение от 2-го Муринского проспекта до дома 44 по Новороссийской улице, без перекрестков.

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