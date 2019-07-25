Плесень консерватории доросла до Ленобласти. Как под сырыми полами Интендантских складов завелась уголовка

Днем 25 июля был задержан глава областной дирекции по сохранению объектов культурного наследия Алексей Бирюков. Гармонию служебного роста неожиданно нарушила городская консерватория.

Читатель "Фонтанки"

Несмотря на областной колорит задержания Бирюкова, история петербургская: ведет она не просто в центр города, а еще и к культурному форпосту — консерватории. С переездом у нее несколько лет назад не задалось: развернуться на новом месте музыкантам было негде, сроки возвращения откладывались, а тут еще и пристанище в Интендантских складах стремительно обрастать плесенью из-за сырости. Все дружно кивнули на подрядчика первого этапа реконструкции здания – «Ремстройфасад». А силовики кивнули на тогдашних руководителей дирекции Минкульта. Появилось дело о мошенничестве.

Некоторым затактом к сегодняшней истории можно считать ноябрьское заявление министра культуры Владимира Мединского о том, что готовится уголовное дело по одному из подведомственных министерству объектов в Петербурге. Конкретный адрес не называл, а практика работы Северо-Западной дирекции Минкульта последних лет позволяет заподозрить несколько вариантов. Но многие тогда подумали об Интендантских складах — слишком уж долго тянется их история.

Все началось более 5 лет назад, когда было решено: здание Санкт-Петербургской государственной консерватории на Театральной пл., 3 надо ставить на ремонт, а пока — эвакуировать учреждение в дом № 2 по улице Глинки, так называемые Интендантские склады. К тому, чтобы подготовить временный приют для музыкантов, летом 2014 года привлекли «Ремстройфасад», компанию опытную, хотя до тех пор непосредственно с дирекций не работавшую. Почти полумиллиардный контракт был исполнен, и студенты с преподавателями переехали в новые залы. В конце 2015-го затеяли вторую очередь работ, отдав контракт — на этот раз на 860 млн рублей — той же компании. Закончить думали к маю 2017 года, но чуть не дождавшись, договор расторгли. Тогда же с реставрации прежнего здания на Театральной площади убрали «Балтстрой».

С тех пор, если судить по СПАРКу, госконтрактов у «Ремстройфасада» не прибавилось, зато появилось много арбитражных дел — в частности, дирекция и компания пытались взыскать друг с друга недополученные миллионы. Заказчик с 2017 года пытается «подправить что-то в консерватории»: корректирует проект, регулярно объявляет аукционы, которые чуть менее регулярно аннулируют антимонопольщики. Если же подрядчики находятся, как в случае с ООО «Капитал Стройиндустрия», то контракт расторгается на середине. В 2018 году сравнительно небольшие подряды на сумму от 2 до 20 млн рублей отдавали нескольким компаниям. Очередной аукцион на 500 млн рублей объявили в марте, но тут же и отменили; еще об одном, на 64 млн, сообщили на прошлой неделе.

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За это время консерватория привыкала к своему временном положению и пыталась смириться с недостатком площадей. Дошло до того, что пришлось уволить артистов хора, уборщиков общежитий, дежурных по этажам и несколько человек из учебного отдела. А потом выяснилось, что и уже занятые помещения таят в себе море сюрпризов. Сотрудники сообщили о том, что стены поражены грибком, а половые доски отсырели и провалились, закрыть пришлось медпункт и библиотеку; аллергикам советовали избегать зоны риска.

До того, как перейти на руководящую должность в Ленобласть в 2017-м, Бирюков был заместителем главы Северо-Западной дирекции Минкульта — при Александре Шабасове, а потом, пусть и недолго — при Наталье Волынской. К Шабасову у силовиков вопросы по поводу Интендантских складов тоже возникали, уже после смены его работы. Нынешнее дело Следственная служба УФСБ возбудила по части четвёртой статьи 159 УК – «мошенничество в особо крупном размере». Ректор консерватории Алексей Васильев сегодня не подтвердил "Фонтанке", что писал какие-либо заявления правоохранителям, в дирекции также сообщили, что не инициировали расследование.

По данным «Фонтанки», следователей, которые 25 июля пожаловали к Бирюкову, интересуют в том числе и сырые полы, а точнее, их приемка. Это значит, что, вероятно, речь идет о первой очереди, то есть контракте с «Ремстройфасадом» за 440 млн рублей; из них около 200 млн — непосредственно на реставрационные работы, остальное на общестроительные. Подрядчик приводил в порядок около 20 помещений, всего под 9,4 тысячи квадратов: 600 метров под офисы на втором этаже, но все остальное — с первого по пятый этаж – под размещение консерватории. Стены и межэтажные перекрытия — в первую очередь, в мае 2014 года. В конце года заключено дополнительное соглашение, так как компания выявила незапланированный объем работ: еще 44 млн бюджет выделял в том числе на штукатурку и окраску исторических стен и устройство бетонного пола. В сентябре 2015 года, если верить сайту госзакупок, добавили еще почти столько же.

По второму контракту, тому самому, что был расторгнут в 2017 году, площадь составляла почти 20 тысяч квадратных метров. Там значились помещения под планировавших переезд Российское военно-историческое общество, Государственный центр современного искусства и саму Северо-Западную дирекцию. Но была и консерваторская часть по 5 этажам. Интересно, что в первом контракте стоит подпись Шабасова, во втором — заместителя по стратегическим вопросам Бирюкова.

Несмотря на то, что в договорах прописана гарантия на 36 месяцев, перекладывать полы и штукатурку дирекции пришлось самой, на тот момент на объекте работало ООО «Капитал Стройиндустрия». «Фонтанка» спросила в дирекции, за чей счет шли работы и не привлекались ли для этого деньги, выделенные на вторую очередь ремонта. «Работы закрыты силами подведомственных Минкультуры организаций», – ответили в пресс-службе.

«Полы и стены исправлены частично, – рассказал источник, близкий к руководству консерватории. – Есть несколько классов, где надо переделать пол. Опасности там нет, занятия идут в соответствии со стандартами. Но когда доделают - нет понимания».

На этом фоне теснота уже не кажется главной проблемой, однако симфонический оркестр до сих пор негде рассадить в полном составе. Репетиционный зал ждут во второй очереди, пока занимаются в средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской консерватории, так называемой «десятилетке». 70 процентов библиотечного фонда – на складе. Летом 2019 года в судьбе здания и вовсе наметился неожиданный поворот: Мединский анонсировал появление во внутреннем дворе общественного пространства.

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Между тем, работы в основном здании консерватории идут по схожему сценарию – если не в плане плесени, то в плане работы с подрядчиками. На смену «Балтстрою» в 2017 году пришел «Меандр», и участники рынка уже тогда рассказывали «Фонтанке», что компания сильно рискует, заходя на объект с таким несовершенным проектом. В итоге из 600 млн «Меандр», судя по сайту госзакупок, успел освоить менее 200 млн. Месяц назад контракт был расторгнут.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»