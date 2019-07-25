В петербургских судах уже почти триста предвыборных исков. За день их число выросло вдвое

Суды в Петербурге приняли к производству 283 иска и материала по делам об административных правонарушениях, которые касаются муниципальных выборов. Кроме того, 13 исков к петербургскому избиркому зарегистрировал Горсуд. Об этом 25 июля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Еще накануне исковых заявлений было в два раза меньше — около 120. При этом городская избирательная комиссия выбрала не самый удобный способ для того, чтобы отправлять в суды протоколы о нарушениях, которые допустили члены муниципальных ИКМО. «Некоторые материалы по делам направляются мировым судьям "Почтой России" – вероятно, с целью их скорейшего рассмотрения», – съязвили в пресс-службе судов. Именно почтой петербургский избирком отправил протоколы по ИКМО «Сергиевское», которые поступили в суд только накануне.

О том, что процесс привлечения к ответственности нарушивших закон членов ИКМО в Петербурге идет слишком медленно, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила на заседании в среду. Глава петербургского избиркома Виктор Миненко возложил вину на судебную систему: он заявил, что протоколы по «Сергиевскому» не рассматриваются из-за того, что судья ушел в отпуск. Две недели назад зампред ЦИК Николай Булаев уже критиковал Миненко за то, что в условиях сжатых сроков кампании он предпочитает отправлять документы по почте. Председатель петербургского избиркома тогда пообещал исправиться.