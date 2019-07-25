Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +28
$ 63.16р
70.29р
20:37 25.07.2019
Расширенный поиск

Спорт
25.07.2019 19:09
Печать

Медведев: Если Гусев примет решение не играть в НХЛ, права за ним в КХЛ закреплены за СКА

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал 25 июля «Фонтанке» затянувшиеся переговоры бывшего игрока петербургских армейцев Никиты Гусева с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс».

«Напомню, что в КХЛ права на Гусева закреплены за СКА, если по каким-то причинам он примет решение не играть в НХЛ. Так понимаю, у него вопрос не только в финансовом факторе, но и с возможностью перехода в другую команду. «Вегас» хочет принудить его согласиться на зарплату, которая не соответствует ни уровню его ожиданий, ни уровню его мастерства. Мне кажется, тут, как говорится, «Тургенев обиделся и уехал в Баден-Баден». Мы не злорадствуем никогда, но ситуация ненормальная», – заявил Медведев.

Никита Гусев выступал за СКА с 2015 по 2019 год. В регулярном сезоне-2018/19 он набрал 82 очка (17+65), став лучшим бомбардиром команды и всей лиги. В плей-офф на его счету 19 (9+10) очков. В составе сборной России стал олимпийским чемпионом (2018).

Весной 2019 года разорвал контракт со СКА по обоюдному согласию, чтобы продолжить карьеру в НХЛ. Однако до сих пор не может договориться с «Вегас Голден Найтс» о зарплате. Североамериканские инсайдеры сообщают, что Гусев рассчитывает на 4 млн долларов в год в то время, как клуб не готов предложить больше двух миллионов.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
25.07.2019 18:00

Лето на «Царскосельских холмах»

Жители новых малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе получат свою порцию солнца и витаминов.
ГК «Полис Групп»
25.07.2019 17:10

Приглашаем на экскурсию 27 июля по объектам ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» приглашает на экскурсию по строящимся объектам. Если вы находитесь в активном поиске квартиры, но еще не определились с вариантом, то предстоящая экскурсия пройдет 27 июля 2019 г. по маршруту: ЖК «ПаркЛэнд», «Полис на Неве», «Полис на Московской».
Setl Group
25.07.2019 14:20

«Петербургская Недвижимость» предлагает новую яркую меблировку для квартиры

Компания обновила совместное предложение с «Первой мебельной фабрикой»: теперь покупатели меблировки «Оптима» могут выбрать яркое цветовое решение фасадов на свой вкус. Стоимость комплекта осталась прежней: от 150 тысяч рублей для квартиры-студии.
Setl City
25.07.2019 11:19

Setl Group построил 6 очередь ЖК «Солнечный город»

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию 6 очередь жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город». Покупатели квартир будут жить в благоустроенном квартале с уже открытыми детскими садами, собственной школой и зеленым парком, созданным специально для жилого комплекса.
ПСК
25.07.2019 10:40

Стартовали продажи нового проекта ПСК «Новый Невский»

Стартовали продажи квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Новый Невский». Он возводится в 50 шагах от Невского проспекта, по адресу ул. Тележная, 32. Стоимость квадратного метра - от 150 тыс. руб.
ГК «Полис Групп»
25.07.2019 09:59

Акция: «Паркинг за полцены!» в ЖК «Полис на Московской»

Только в июле при покупке 2-х или 3-х комнатной квартиры в ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» паркинг за полцены.
Setl Group
24.07.2019 13:15

АКРА присвоило облигациям Setl Group кредитный рейтинг А-(RU)

Национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций (RU000A100MG6) холдинга Setl Group кредитный рейтинг А-(RU). В настоящее время это максимальный публичный кредитный рейтинг эмиссии, присвоенный облигационным выпускам российских компаний в секторе «Строительство и недвижимость».
ГК «Полис Групп»
24.07.2019 11:58

Скидки до 100 000 руб. на квартиры в ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп» запустила новую акцию*.
«Аквилон Инвест»
24.07.2019 11:22

«Аквилон Инвест» запускает скидки на квартиры: выгода до 180 000 рублей

До конца июля холдинг «Аквилон Инвест» запускает специальную акцию «Скидка до 180 000 рублей на все». Предложение распространяется на все типы квартир в I, II и IV очередях жилого комплекса 4YOU у метро «Звездная», ЖК «Q-мир» рядом с метро «Московская» и I очереди ЖК All Inclusive в микрорайоне Шушары.
«ЭПЛ. Якутские бриллианты»
24.07.2019 09:00

Почетную медаль «За инновации и развитие» получила ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стала победителем во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий России» в номинации «За инновации и развитие».
ПСК
23.07.2019 17:30

Фасадные работы в ЖК «Славянка» от ПСК завершены

В ЖК «Славянка» на юге Петербурга завершилось остекление оконных проёмов. Этот этап был заключительным в работах над экстерьерами зданий. С фасадов демонтированы строительные леса и новые жилые дома представлены в своем завершенном виде.
ПСК
23.07.2019 16:43

ГК «ПСК» начала подготовку к монолитным работам комплекса START

Спустя всего месяц после начала подготовительных работ на стройплощадке апарт-комплекса START ГК «ПСК» начала подготовку к возведению монолитного конструктива. Для этого на объект уже привезли первый башенный кран.