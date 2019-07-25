Медведев: Если Гусев примет решение не играть в НХЛ, права за ним в КХЛ закреплены за СКА

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал 25 июля «Фонтанке» затянувшиеся переговоры бывшего игрока петербургских армейцев Никиты Гусева с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс».

«Напомню, что в КХЛ права на Гусева закреплены за СКА, если по каким-то причинам он примет решение не играть в НХЛ. Так понимаю, у него вопрос не только в финансовом факторе, но и с возможностью перехода в другую команду. «Вегас» хочет принудить его согласиться на зарплату, которая не соответствует ни уровню его ожиданий, ни уровню его мастерства. Мне кажется, тут, как говорится, «Тургенев обиделся и уехал в Баден-Баден». Мы не злорадствуем никогда, но ситуация ненормальная», – заявил Медведев.

Никита Гусев выступал за СКА с 2015 по 2019 год. В регулярном сезоне-2018/19 он набрал 82 очка (17+65), став лучшим бомбардиром команды и всей лиги. В плей-офф на его счету 19 (9+10) очков. В составе сборной России стал олимпийским чемпионом (2018).

Весной 2019 года разорвал контракт со СКА по обоюдному согласию, чтобы продолжить карьеру в НХЛ. Однако до сих пор не может договориться с «Вегас Голден Найтс» о зарплате. Североамериканские инсайдеры сообщают, что Гусев рассчитывает на 4 млн долларов в год в то время, как клуб не готов предложить больше двух миллионов.