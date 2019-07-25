Паром по цене автобуса. Princess Anastasia начала продавать сидячие места

Компания Moby Spl, оператор парома Princess Anastasia, начала продавать сидячие места на своих рейсах в Петербург и из него. Как сообщается 25 июля на сайте перевозчика, палубные места обойдутся в 18,5 евро (5 евро место плюс портовые сборы), или 1300 рублей.

Покупателям таких билетов предложат разместиться на креслах в конференц-зале в носовой части судна на 8-й палубе. При желании можно посещать рестораны, бары, аква-зону, кинотеатр и магазины.

Стоимость сидячего места сопоставима со стоимостью места в автобусе до Таллина или Хельсинки. Для сравнения: каюты Princess Anastasia на двоих стоят от 100 до 118 евро, на четверых — от 142 до 184 евро.