Происшествия
Чёрный дым закрыл небо в Невском районе. Огонь подобрался к строящемуся ресторану
Столб чёрного дыма заметили горожане в Невском районе Петербурга 25 июля. О пожаре на перекрёстке улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта рассказали очевидцы.
На опубликованных в социальных сетях снимках виден чёрный дым рядом со строящимся зданием ресторана.
По информации пресс-службы МЧС Северной столицы, пламя охватило территорию в 100 квадратных метров. Горит мусор, в том числе покрышки.
На месте работают три пожарных расчёта.