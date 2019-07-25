Чёрный дым закрыл небо в Невском районе. Огонь подобрался к строящемуся ресторану

ГК «Полис Групп» приглашает на экскурсию по строящимся объектам. Если вы находитесь в активном поиске квартиры, но еще не определились с вариантом, то предстоящая экскурсия пройдет 27 июля 2019 г. по маршруту: ЖК «ПаркЛэнд», «Полис на Неве», «Полис на Московской».