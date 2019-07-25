Фургон собрал две машины на КАД. Пассажирку одной из них увезли вертолетом

Массовая авария застопорила движение на кольцевой автодороге Петербурга вечером 25 июля. За пострадавшей прилетал санитарный вертолет.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 16:30 на 39-м километре внешнего кольца КАД, в Петродворцовом районе, столкнулись три машины. По предварительным данным, автомобиль Ford Transit (как видно на фото, фургон-рефрижератор) въехал в стоявший Great Wall и столкнулся с Nissan Almera. От удара последний наехал на отбойник.

В результате водитель «Ниссана» получил травмы средней степени тяжести. Его 60-летнюю пассажирку с различными травмами доставили в больницу на вертолете.

Авария произошла после развязки с Гостилицким шоссе. Из-за нее, по словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», были перекрыты две полосы, и пробка тянулась практически от развязки – два с лишним километра.