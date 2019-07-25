Участок главной прибрежной трассы в Сочи обрушился после дождя

В Центральном районе Сочи после ливней обрушился участок трассы Джубга-Сочи. Об этом 25 июля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Движение сейчас организовано по одной полосе. Отметим, это главная трасса, которая связывает населенные пункты вдоль побережья.

«В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение что в 17.30 произошло обрушение части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 г. Сочи. Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД», – говорится в сообщении МЧС.

Напомним, ливень прошел над Сочи в ночь на четверг. Были подтоплены несколько трасс, три подземных перехода и ряд населенных пунктов. Последствия ликвидируют до сих пор. Причем до конца недели Краснодарский край, если верить метеорологам, ждут еще удары стихии — прогнозируют ливни с грозами, град и шквалистый ветер.