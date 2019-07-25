Происшествия
Участок главной прибрежной трассы в Сочи обрушился после дождя
В Центральном районе Сочи после ливней обрушился участок трассы Джубга-Сочи. Об этом 25 июля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Движение сейчас организовано по одной полосе. Отметим, это главная трасса, которая связывает населенные пункты вдоль побережья.
??BREAKING NEWS?? ? В Мамайке после дождя обрушилась дорога прямо на мосту! К счастью в этот момент никого не было! Дорога перекрыта! ? Обновление:? Информация от МЧС России 17:55 ? В оператную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение что в 17.30 произошло обрушение части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 г. Сочи. Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД. На место направлены силы и средства МЧС России. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. ?+?: от очевидцев. ? Вторая база: @chpsochi ? ??Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)?? #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #ДТПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Adler #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #РозаХутор #Сочи2019 #Туапсе #Геленджик #Анапа #Краснодарскийкрай #Краснодар
«В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение что в 17.30 произошло обрушение части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 г. Сочи. Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД», – говорится в сообщении МЧС.
Напомним, ливень прошел над Сочи в ночь на четверг. Были подтоплены несколько трасс, три подземных перехода и ряд населенных пунктов. Последствия ликвидируют до сих пор. Причем до конца недели Краснодарский край, если верить метеорологам, ждут еще удары стихии — прогнозируют ливни с грозами, град и шквалистый ветер.