Скандал как неизбежность. В чем причина “родовой травмы” петербургских выборов

Над одной шуткой дважды не смеются. А вот скандалу на муниципальных выборах в Петербурге, который повторяется во второй раз, городские и федеральные власти будто бы искренне удивились. “Фонтанка” разобралась, был ли у нынешней муниципальной кампании шанс пройти по-другому.

Фото с сайта pixabay.com/kaboompics

Недопуск до выборов в муниципалитеты кандидатов от оппозиции критикуют все: и председатель городской избирательной комиссии, и врио губернатора Александр Беглов. У неискушенных в политике людей может возникнуть иллюзия, что все эти нарушения – не что иное, как «перегибы на местах», результат злой воли мелких жуликов, которых и по именам-то никто не знает. Однако у каждой фальсификации есть известное имя: скандалы провоцируют те муниципалитеты, которые находятся в сфере влияния конкретных депутатов и чиновников.

Семь лет назад у обшарпанного советского универмага на проспекте Энгельса несколько сотен жителей Выборгского района собрались на митинг в поддержку депутата-единоросса Евгения Марченко, который проиграл выборы в заксобрание. Среди тех, кто протестовал против «нечестных и несправедливых» выборов, была издательница православной литературы Елена Элконина. «Когда пять лет назад Марченко стал вашим депутатом, я радовалась, что у вас появился такой защитник – грамотный, честный, крепкий духом православный человек, – объявила она жителям района со сцены. – Евгений Евгеньевич поднимал неудобные, немодные вопросы морали и нравственности, без которых у нашего народа нет будущего. Конечно, кому-то такой депутат может быть неудобен – он не будет молчать, не будет лицемерить, его нельзя подкупить. Не в силе Бог, а в правде! Верните людям украденную у них победу! Дайте возможность законно избранному депутату занять свое место для служения Богу и людям, потому, что на таких, как Марченко, держится Россия».

Спустя четыре года Евгений Марченко стал депутатом Госдумы от Выборгского района, а его помощница Елена Элконина продолжила борьбу за честные выборы, получив должность главы избиркома расположенного в том же районе муниципалитета «Сергиевское». Однако на первой же избирательной кампании, которую она организовала, что-то пошло не так: выборы объявили тайно, избирком переехал по неизвестному адресу, в нем толпились очереди из подставных кандидатов. Петербургский избирком возмущался поведением Елены Элкониной. Однако именно он два года назад рекомендовал Сергиевскому назначить ее председателем муниципальной избирательной комиссии.

Когда муниципальная кампания перевалила за экватор, председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко объявил, что выборы «в целом» проходят «штатно». К тому моменту в горизбирком поступило уже больше сотни жалоб (сейчас их около четырехсот). В столь неудобное положение, по словам Миненко, город поставили несколько отдельных нарушителей. На самом же деле только сам горизбирком признал незаконными отказы в регистрации кандидатам в 32 муниципалитетах, то есть в каждом третьем. А есть и другие округа, на нарушения в которых оппозиция жалуется пока безуспешно.

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Под пристальным вниманием Эллы Памфиловой, осыпаемый критикой, бомбардируемый оппозицией, петербургский избирком работает на износ, рассматривает по несколько десятков жалоб в день и отчитывается о том, что восстановил права кандидатов. Многочисленные муниципальные избиркомы в этом сюжете предстают неуправляемыми, разбегающимися, как тараканы, под неумолимым прожектором, направленным на них строгой, но справедливой петербургской комиссией. Все участники процесса не устают вспоминать, что муниципальные избиркомы де-юре не подчиняются городскому: местное самоуправление – это власть, независимая от государственной.

Однако половину людей, составляющих каждый муниципальный избирком, направляет туда именно главная петербургская комиссия. Она же рекомендует, кого именно назначить председателем. «Фонтанка» проанализировала 34 избиркома, на нарушения в работе которых оппозиция жалуется активнее всего. Две трети из них возглавляют люди, делегированные петербургской избирательной комиссией: именно она их нашла и за них поручилась.

При этом в двенадцати случаях петербургская комиссия взяла на себя смелость рекомендовать на пост председателей тех же самых людей, которые возглавляли местные избиркомы на предыдущих скандальных муниципальных выборах; некоторых из них обвиняли в фальсификациях. В муниципалитете «Академическое», как считается подконтрольном вице-спикеру заксобрания Анатолию Дроздову – казачьего атамана Сергея Пруссакова. В муниципалитете «Екатерингофское», близком к вице-спикеру заксобрания Сергею Соловьеву - фитнес-тренера Ксению Недбайло. В скандальных «Московской заставе» и «Пулковском меридиане» председатели избиркомов сменились, но на их место городская избирательная комиссия делегировала людей, по-прежнему зависимых от депутата заксобрания Алексея Макарова: его помощника Ивана Ефимова и полную тезку супруги его брата, который к тому же возглавляет муниципалитет, Софью Середу. Зная это, вряд ли можно разделить удивление члена ЦИК Николая Левичева, который усмотрел в Петербурге «инфернальные ремейки выборов 2014 года».

Предсказуемые аномалии

Выборгский район делится на восемь муниципалитетов. Из них пять, несмотря на просьбу городской избирательной комиссии стартовать синхронно 19 июня, объявили выборы 10 июня и никому об этом не сообщили. О том, что выборы начались в муниципалитете «Сампсониевское», активисты узнали спустя неделю, обнаружив в районной библиотеке экземпляр газеты с напечатанным объявлением, который шел до библиотеки семь дней. Пока активисты дежурили у библиотек, директор библиотечной системы Выборгского района Раиса Панкова находилась по соседству, на своей второй работе – в избиркоме «Сампсониевского»: она входит в его состав.

Избирком «Сампсониевского» петербургская комиссия целиком сформировала самостоятельно. И поручила организацию выборов людям, большая часть которых получают зарплату в администрации Выборгского района: завхозу спортивной школы Малику Шарипову, начальнику отдела правопорядка администрации Владимиру Зимину, сотруднице жилищного отдела Ирине Ананьиной. Именно к этим людям с первых же дней работы комиссии выстроились очереди из фейковых кандидатов, преодолеть которые не смогли не только оппозиционеры, но и глава муниципалитета Наталья Карфополитская. Последняя с недавних пор конфликтует с главой администрации района Валерием Гарнецом — именно он работодатель большинства членов избирательной комиссии округа.

В Выборгском районе Валерий Гарнец возглавляет ячейку «Единой России». Для Петербурга с его традиционным конфликтом между партией и исполнительной властью сочетание ролей чиновника и лидера «Единой России» необычно. Должностью в партии Валерия Гарнеца наградил спикер после парламентских выборов 2016 года спикер заксобрания Вячеслав Макаров. Тогда по Выборгскому району баллотировался в депутаты заксобрания смольнинский чиновник Егор Тратников, но не прошел.

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Сторонники власти замечают: в этот раз петербургский избирком гораздо чаще, чем пять лет назад, идет навстречу кандидатам и отменяет незаконные решения муниципальных комиссий. Однако если пристально посмотреть на статистику, можно увидеть аномальные зоны, на которые будто не распространяется презумпция правоты кандидатов. Эти зоны – в Петроградском и Московском районах.

Тридцатилетняя модель Юлия Вересова сделала успешную политическую карьеру: от активистки петербургской «Молодой гвардии» до главной помощницы лидера фракции «Единой России» в заксобрании Александра Тетердинко. Этим летом у нее много работы: она член сразу двух муниципальных избиркомов – «Звездного» и «Гагаринского». Оба – в Московском районе. Из девяти жалоб в «Звездном» и двенадцати в «Гагаринском» горизбирком не удовлетворил ни одной.

В здание муниципалитета у метро Звездная в конце нулевых ходил на работу тогда еще недавний студент юрфака Александр Тетердинко. Должность руководителя контрольной комиссии «Звездного» он получил в 2007 году – как раз после того, как прошли скандальные выборы, которые принесли должность главы муниципалитета Павлу Зеленкову (спустя девять лет Зеленков вместе с Тетердинко станет депутатом заксобрания). Именно на этих выборах, говорит собеседник «Фонтанки», Александр Тетердинко успешно попробовал себя в качестве политтехнолога: он помог администрации Московского района «свалить» один состав муниципалитета и избрать новый.

Выборы в «Звездном», где с самого начала нынешней кампании толпились подставные кандидаты, проходили со скандалом и в 2014, и в 2010 году. Это не помешало петербургскому избиркому незадолго до начала нынешней кампании рекомендовать снова назначить председателем муниципальной комиссии Нину Сергееву. Кстати, до того, как возглавить избирком в «Звездном», Нина Сергеева занимала аналогичную должность в соседнем муниципалитете «Гагаринское».

От «Звездного» до «Гагаринского» пешком не больше получаса. Этой дорогой, по всей вероятности, приходилось часто ходить Александру Тетердинко и его однокурсникам (и бизнес-партнерам) Евгению Луконенко и Антону Медведеву. В 2009 году, после того, как Александр Тетердинко пошел на повышение и стал совмещать должности главы аппарата муниципального совета и руководителя контрольной комиссии в «Звездном», его партнеры сумели наладить сотрудничество с властями «Гагаринского». Созданная ими в октябре 2008 года компания «Тинкер» почти сразу получила статус специализированной организации при организации муниципального заказа в «Гагаринском». Это значит, что именно компания партнеров Александра Тетердинко составляла всю конкурсную документацию для закупок «Гагаринского» и проводила торги.

Муниципалитет «Гагаринский» – брат-близнец «Звездного». Руководит избирательной комиссией там вовсе не юрист, как можно было бы предположить, а фитнес-тренер Алекси Цхададзе. Одновременно он работает зампредом избиркома «Светлановское» в Выборгском районе (с недавних пор им руководит Роман Серов – еще один бизнес-партнер однокурсников Александра Тетердинко, а один из членов комиссии Михаил Гайдеек работает помощником Тетердинко в парламенте). И баллотируется в депутаты в «Звездном». В составе избиркома Гагаринского и на посту его председателя Цхададзе оказался по рекомендации городской избирательной комиссии.

Возлагать всю вину петербургский избирком нельзя. Закон предписывает половину каждой муниципальной комиссии формировать из тех людей, которых направят партии – специально, чтобы контроль не оказался в руках одной политической силы. Но в избиркоме Звездного представителем ЛДПР оказалась Елена Самойленко – помощница покойного депутата-единоросса Павла Зеленкова. А фитнес-тренер Алекси Цхададзе в избиркоме «Светлановского» представляет Партию роста. Партии в петербургском заксобрании договариваются, «размениваются» округами и выставляют по своей квоте чужих людей (в данном случае – людей Александра Тетердинко) в обмен на какие-то преференции, объясняют собеседники «Фонтанки».

В поисках нужной вертикали

Причины, по которым кандидатам от оппозиции отказывают в регистрации, похожи на вспышки инфекционной болезни: очаг вспыхивает в каком-нибудь одном районе, потом перекидывается на другой.

Такая эпидемия в начале кампании охватила Петроградский район: во всех муниципалитетах кандидатам от «Яблока» отказали из-за того, что они якобы перепутали документы друг друга. Один кандидат вместе со своими документами сдал одну бумагу соседа, а тот – наоборот. Такое помешательство произошло больше чем с двадцатью кандидатами. Видимо, прежде чем идти в избирком, они просто сложили документы вместе и перетасовали их на счастье. Вскоре эпидемия перекинулась и на Московский район. По таким же основаниям «яблочникам» отказали в муниципалитетах «Московская застава» и «Пулковский меридиан».

Яблочники из Петроградского района, которым избиркомы вменили массовое помешательство, не нашли защиты в городской избирательной комиссии. Там решили, что не могут брать на себя роль суда и выяснять, кто перепутал документы: сами кандидаты или муниципалитеты. В итоге во всем Петроградском районе до выборов не допустили ни одного кандидата от «Яблока».

Петроградский район – территория, подконтрольная спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову. В конце июня он публично осудил практику «тайного» объявления выборов. «О выборах должны все знать. Если у кого-то есть такие данные, надо жаловаться», – заявил он. К тому моменту все шесть муниципалитетов Петроградского района уже десять дней как назначили выборы тайно.

Руководители муниципальных избиркомов Петроградской стороны тоже связаны с Макаровым. В «Кронверкском», например, комиссией руководит выпускник Военно-Космической академии им. Можайского, бывший заместитель начальника факультета воспитательной работы Игорь Шеревера. В академии карьеру начинал и Вячеслав Макаров, из числа ее выпускников и сотрудников он черпает кадры. Зампред в избиркоме «Кронверкское» – Егор Гусев, помощник депутата заксобрания Юрия Гладунова, бывшего главы администрации Петроградского района и ближайшего соратника Макарова. Среди членов комиссии – Люсьена Дубовская, скандально известная по организации выборов в муниципалитете «Солнечное», где в 2015 году все депутаты тайно сложили полномочия. Тогда в политических кругах не сомневались, что это инициатива спикера ЗакСа. Партию роста в избиркоме «Кронверкское» представляет Марина Абаренова, которая еще год назад работала в участковой избирательной комиссии по направлению «Единой России».

Другая эпидемия вспыхнула в Приморском районе: там избиркомы массово впали в раскаяние. В «Черной речке» и «Коломягах» они поотменяли свои же собственные решения не допускать оппозиционеров на выборы и зарегистрировали их. Но это незаконно: муниципальный избирком не имеет права отменить свое решение. Зарегистрированных таким образом кандидатов тут же по иску конкурентов снимает с выборов суд. В подобные заблуждения вслед за избиркомами Приморского района впали комиссии в Московском («Новоизмайловское») и Адмиралтейском («Коломна»).

Избирком «Черной речки», как считается, тоже подчиняется Вячеславу Макарову – этот муниципалитет расположен в Приморском районе, но он входит в избирательный округ спикера. Недавно главой избирательной комиссии там стал Михаил Доброхотов, его еще помнят как юного провластного активиста, зампреда молодежного совета при администрации Петроградского района. Сейчас он работает одновременно помощником Вячеслава Макарова и замглавы администрации той же самой «Черной речки». Заместитель Доброхотова в избиркоме – Егор Неволин, соратник по молодежному совету Петроградского района (делегированный, кстати, партией КПРФ).

За пять лет, прошедших со времени предыдущей скандальной муниципальной кампании, в петербургском избиркоме сменилось трое председателей. Однако на состав людей, которые оказались заняты организацией муниципальных выборов, это не слишком повлияло. Поэтому если главным итогом нынешней кампании станет отставка Виктора Миненко, то спустя пять лет, вероятнее всего, скандалам на выборах властям придется удивляться в третий раз.

Александр Беглов, а вслед за ним и Центризбирком анонсировали реформу законодательства: дескать, чтобы подобного беспредела не повторилось, нужно встроить муниципальные избиркомы в вертикаль, сделать их более подконтрольными. На самом же деле они подконтрольны и сейчас – просто не ЦИКу, а конкретным политикам, и сложилась такая система при поддержке городской избирательной комиссии.

Идея передать организацию муниципальных выборов под контроль «избирательной вертикали» – ЦИК, городской комиссии, территориальных комиссий в районах – не нова. Еще в прошлом году, по данным «Фонтанки», бывший вице-губернатор Петербурга по внутренней политике Константин Серов лоббировал идею передать полномочия муниципальных комиссий территориальным (ведь последние подчиняются горизбиркому и ЦИКу). И такой эксперимент провели во Фрунзенском районе: там заниматься выборами в двух муниципалитетах (№ 75 «Балканский») поручили территориальной комиссии № 29.

В итоге именно там выборы оказались в числе самых скандальных. Территориальная комиссия организовала шесть новых избиркомов, которые отказали в регистрации всем двадцати пяти кандидатам от Партии роста, в том числе ее петербургскому лидеру Павлу Швецу. Проблемы с регистрацией возникли и у представителей власти: например, у главы муниципалитета № 75 Александры Васильевой. Объясняется это просто: с действующими депутатами-единороссами «Балканского» и 75-го конфликтует депутат Госдумы (тоже единоросс) Михаил Романов. В 2016 году он победил во Фрунзенском районе шедшую в федеральный парламент от Партии роста Оксану Дмитриеву, и намерен, видимо, на следующих думских выборах сделать это снова, а сперва – взять под контроль муниципалитеты. Как показывает этот пример, встраивать муниципальные выборы во властную «вертикаль» – значит просто передавать контроль над ними из рук одних политиков в руки других.

Уже прозвучала идея ликвидировать муниципальные избиркомы вовсе. Однако идею ликвидировать практику, когда на на должность председателей комиссий рекомендуют людей, замеченных в фальсификациях или откровенно аффилированных с кем-то из политических игроков, или такую систему отношений в петербургском парламенте, когда по квоте оппозиционных партий в избиркомах оказываются представители партии власти, никто не обсуждает.

Мария Карпенко, "Фонтанка.ру"