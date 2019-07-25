«Апельсины» завелись. Дольщики долгостроев «Норманна» начали акцию протеста. Один будет голодать в автодоме

Дольщики жилых комплексов строительной компании «Норманн» 25 июля около 16:00 начали бессрочную акцию, требуя от руководства фирмы подписать документы о передаче их домов для достройки другим строителям. Один из дольщиков объявил голодовку.

В акции принимают участие несколько десятков дольщиков ЖК «Три апельсина» и «На Заречной». Они арендовали автодом-прицеп. Он будет стоять у въезда на стройплощадку комплексов, там разместится голодающий дольщик.

Главное требование протестующих — добиться от гендиректора «Норманна» Владимира Смирнова согласия на план городских чиновников по урегулированию проблемы с достройкой домов.

Как сообщала «Фонтанка» в мае, жилые комплексы «На Заречной» и «Три апельсина», которые не сумела завершить группа «Норманн», достроит компания «Промтехконтакт». Эта фирма, согласно предыдущим сообщениям, уже провела анализ состояния стройплощадок, а в июне должна была завершиться передача всей исполнительной документации и выход строителей на работы.

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Однако до сих пор документы подписаны не были, и стройка так и не возобновилась. Дольщики сейчас требуют от Владимира Смирнова выполнить свое обещание.

«Представитель «Норманна» только что позвонила и попросила написать официальное письмо, чтобы мы попросили о встрече, потому что гендиректор не может с нами спонтанно встречаться. Но уже не раз игнорировал наши приглашения, – рассказала «Фонтанке» представитель дольщиков. – О нашей акции уведомлены городские власти. К тому же для нашей же безопасности мы вызвали наряд полиции. Он уже около получаса находится здесь. К нам у полицейских никаких претензий нет, так как они видят, что мы ведем себя мирно. Кто-то с детьми, с колясками».

Группа компаний «Норманн» не смогла достроить в Петербурге три жилых комплекса: «Три апельсина», «На Заречной» и «Ижора парк». Кроме того, еще четыре долгостроя «повисли» в Ленобласти – «Морошкино», «Десяткино» и «Десяткино 2.0». В конце марта возобновили стройку «Ижора парка», на площадке работает компания «СпецПроект».

В начале 2019 года Владимира Смирнова и топ-менеджера «Норманна» Бориса Бросалина задержали по делу о мошенничестве. В апреле Смирнову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере со средствами дольщиков областного ЖК «Десяткино 2.0». Из 3,15 млрд рублей, собранных на реализацию проекта, по версии следствия, на строительство потратили всего 1,3 млрд.