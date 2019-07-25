Самолет элитной пилотажной группы выкатился за пределы полосы во Франции и почти врезался в автостраду

Легкий реактивный самолет Dornier Alpha Jet французской пилотажной группы Patrouille de France съехал с взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Перпиньян на юге страны. Он почти врезался в автостраду. Пострадавших нет.

«Alpha Jet из французского патруля выкатил [за пределы ВПП] и остановился. Пилот катапультировался и получил легкую травму. Жертв нет» – об этом 25 июля говорится в твиттере департамента Восточные Пиренеи.

По версии Вооруженных сил Франции, которую приводит газета Le Parisien, ЧП произошло при посадке. Вероятно, пилот не справился с управлением. В итоге летчик катапультировался, а самолет продолжил свой путь.

Напомним, что пилотажная группа Patrouille de France, которая была создана в 1953 году, является одной из самых старых и опытных в республике. Самолеты группы остаются участниками крупнейших праздников Франции.