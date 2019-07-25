В Петербург возвращается король угонов. Но обладателям дорогих автомобилей волноваться пока рано

Из Словении в Россию экстрадирован петербуржец Андрей Паламарь. Об этом 25 июля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Андрея Паламаря подозревают в покушении на кражу в особо крупном размере. По версии следствия, 9 февраля 2017 года он пытался угнать «Лексус» с парковки одного из крупных торговых центров Петербурга. Но дело не довёл до конца.

Петербуржец был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Задержали Паламаря в Словении 21 ноября 2017 года. Всё это время он содержался в СИЗО в городе Целье. «В июле текущего года принято решение о выдаче его властям Российской Федерации», — прокомментировала Волк.

МВД России

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Адвокат Александр Зеленский заявил «Фонтанке», что ему ничего не известно об экстрадиции его подзащитного. «Всё, что происходило в течение полутора лет в деле: ни один документ не был мне направлен ни по факсу, ни по почте», — сказал он.

По словам Зеленского, заочный арест слишком жёсткая мера для обвиняемого в покушении на кражу, тем более что «имущество вернулось владельцу». Следственный комитет считает Паламаря руководителем группы, которая специализировалась на угонах дорогостоящих автомобилей.

Ранее «Фонтанка» писала о борьбе с угонщиками, которая завершилась погоней контрразведки ФСБ за разведкой МВД. Началась история с перестрелки угонщиков на чужой «БМВ Х6» и полиции. Тогда, как сообщали источники нашего издания, были замечены «ребята из практически легендарного клана Паламаря».