Международная федерация бокса начала сбор пожертвований в пользу семьи погибшего петербургского спортсмена Дадашева

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20 июля Дадашев провел бой в рамках отборочного турнира IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После 11-го раунда секунданты российского боксера прервали матч. Дадашева экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа. Несмотря на все усилия врачей, спустя трое суток он скончался. Максиму Дадашеву было 28 лет. У него остались жена и двухлетний сын.

Первый тренер Дадашева рассказал «Фонтанке» о том, что в прошлом спортсмен мучился сильными головными болями после вирусного менингита.

Максим Дадашев – российский боксёр, призер чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. С 2016 года переехал в США, где начал профессиональную карьеру боксера.