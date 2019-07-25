Международная федерация бокса начала сбор пожертвований в пользу семьи погибшего петербургского спортсмена Дадашева
Сбор пожертвований в пользу семьи российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США, 25 июля открыла Международная федерация бокса (IBF).
Минимальное пожертвование составляет пять долларов. Сбор проходит на сайте федерации. Внести пожертвования можно во вкладке Donations.
Ранее стало известно, что соперник Дадашева отказался от гонорара за бой.
Справка:
20 июля Дадашев провел бой в рамках отборочного турнира IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После 11-го раунда секунданты российского боксера прервали матч. Дадашева экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа. Несмотря на все усилия врачей, спустя трое суток он скончался. Максиму Дадашеву было 28 лет. У него остались жена и двухлетний сын.
Первый тренер Дадашева рассказал «Фонтанке» о том, что в прошлом спортсмен мучился сильными головными болями после вирусного менингита.
Максим Дадашев – российский боксёр, призер чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. С 2016 года переехал в США, где начал профессиональную карьеру боксера.