Происшествия
Российское посольство подтверждает возвращение домой моряков, задержанных на Украине. Судно остается в порту Измаил
Посольство России в Киеве подтвердило информацию СМИ о том, что экипаж задержанного 25 июля судна Nika Spirit был отпущен на свободу. Российский омбудсмен также рассказала, что в скором времени моряки вылетят домой.
«Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле», – цитирует 25 июля заявление дипмиссии ТАСС.
Омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила эту информацию «Интерфаксу», отметив, что морякам не было предъявлено никаких обвинений. Их отправили в Молдавию, откуда они смогут вылететь в Москву.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на СБУ объявили об освобождении экипажа задержанного судна. По делу они якобы проходят как свидетели и должны будут явиться на допрос.
Справка:
Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 года. Три корабля ВМС Украины, по утверждению ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупредительные сигналы. В итоге с применением огня суда были захвачены, моряки арестованы. Киев назвал действия Москвы агрессией. Россия настаивает, что со стороны Украины была предпринята провокация.
В своем заявлении от 25 июля СБУ настаивает, что за названием Nika Spirit скрывается Neyma, которая в прошлом году якобы заблокировала проход украинским кораблям в Керченском проливе.
Согласно карточке судна в сервисе Marinetraffic, Neyma ходит под российским флагом, а портом прописки является Таганрог. Построен танкер в 1989 году. Экипаж судна может состоять из 15 человек.