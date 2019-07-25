Российское посольство подтверждает возвращение домой моряков, задержанных на Украине. Судно остается в порту Измаил

Посольство России в Киеве подтвердило информацию СМИ о том, что экипаж задержанного 25 июля судна Nika Spirit был отпущен на свободу. Российский омбудсмен также рассказала, что в скором времени моряки вылетят домой.

«Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле», – цитирует 25 июля заявление дипмиссии ТАСС.

Омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила эту информацию «Интерфаксу», отметив, что морякам не было предъявлено никаких обвинений. Их отправили в Молдавию, откуда они смогут вылететь в Москву.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на СБУ объявили об освобождении экипажа задержанного судна. По делу они якобы проходят как свидетели и должны будут явиться на допрос.