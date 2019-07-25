Крупнейший в Петербурге участник рынка наружной рекламы Russ Outdoor может сменить владельца. На покупку претендует группа «Вера-Олимп»

Рекламная группа «Вера-Олимп» направила в Федеральную антимонопольную службу ходатайство на покупку 48,57% Russ Outdoor. Об этом 25 июля пишет РБК со ссылкой на источники, близкие и к покупателю, и к продавцу. В ФАС уточнили, что ходатайство поступило от ООО «Стинн», которое в 2018 году выкупило у ВТБ права по кредитному договору, заключенному с ЗАО «Олимп», головной структурой «Вера-Олимп».

Russ Outdoor — заметный игрок на российском рынке наружной рекламы. В 2017 году компания получила выручку 9,9 млрд рублей, но при этом зафиксировала убыток в 715,6 млн рублей. В Петербурге Russ Outdoor является крупнейшим оператором билбордов. На последних торгах компании досталось пять лотов на 2811 мест.

По данным РБК, доли в компании продают три из пяти акционеров Russ Outdoor: американский инвестор, основатель телеканала СТС Питер Герви (21,85%), бывший управляющий директор Russ Outdoor Максим Ткачев и его партнеры (20,72%), а также член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%). Два других акционера — ВТБ (26,43%) и французская группа JCDecaux (25%) — не будут использовать право преимущественного выкупа выставленных на продажу пакетов.

Группа «Вера-Олимп» принадлежит Левану и Роберту Мирзоянам, а также Берхану Барахоеву. Весной этого года «Вера-Олимп» купила агентство «Лайса», действующего рекламного подрядчика РЖД, что сделало его вторым после Russ Outdoor игроком на российском рынке наружной рекламы. В финансировании этой сделки принимала участие семья сенатора Сулеймана Керимова.