Недостоверные фотографии обернулись взысканием. Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве накажут после дела Голунова

Руководство ГУ МВД по Москве приняло решение привлечь к дисциплинарной ответственности начальника управления общественных связей и информации столичного главка Юрия Титова после ошибок, допущенных при освещении дела журналиста-расследователя Ивана Голунова.

«По результатам служебной проверки, проведенной в ГУ МВД по Москве, принято решение о привлечении Ю. В. Титова к дисциплинарной ответственности», – цитирует РБК 25 июля заявление за подписью главы управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ Александра Князева.

При этом не уточняется, какое именно наказание понес глава пресс-службы ГУ МВД по столице. Это не первый сотрудник МВД, который был наказан после дела Голунова. Так, после служебной проверки четверо работников московского Управления внутренних дел по Западному административному округу уже лишились работы. Кроме того, Владимир Путин отстранил от должности главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и руководителя УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

Напомним, что в сообщении о задержании Голунова столичное ГУ МВД показало целую нарколабораторию, которую якобы нашли в квартире у журналиста. Позже выяснилось, что снимки не были подлинными, так как, по словам Титова, «произошла небольшая путаница».