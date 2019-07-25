«Морской фасад» не стал заключать контракт на 453 млн рублей на реконструкцию пунктов пропуска с дочкой «Ростелекома»

АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» признал несостоявшимся конкурс на реконструкцию пункта пропуска. Как следует из информации, размещенной на портале госзакупок 25 июля, на торги заявился единственный участник — ООО «Региональный информационный центр» (РИЦ). Дочка «Ростелекома» не стала снижать начальную цену и взялась выполнить работы за 453,5 млн рублей. «Морской фасад» решил не заключать с компанией договор.

Конкурс на реконструкцию объектов морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта «Морской фасад» на портале госзакупок объявили 5 июля. Потенциальному подрядчику предстояло создать отдельный досмотровый комплекс и поставить оборудование, которое позволило бы «Морскому фасаду» получить статус грузо-пассажирского пункта пропуска и работать круглогодично, а значит, принимать паром «Принцесса Анастасия». Работы планировалось завершить к концу 2020 года.