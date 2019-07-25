Петербургский создатель приложения FaceApp в первом интервью после скандала пообещал не продавать фото пользователей

Петербуржец Ярослав Гончаров, который создал приложение FaceApp, впервые после скандала с персональными данными пользователей решил пообщаться с журналистами и выбрал для этого американский Forbes. В интервью 25 июля он объяснил широкую политику конфиденциальности компании, которая позволяет продавать загруженные в программу фото без компенсации их владельцам.

Он подтвердил, что текущая версия соглашения предоставляет FaceApp почти полное право собственности на загруженные фотографии и позволяет ей использовать, изменять и продавать снимки, как компания сочтет нужным. «Люди перепугались, потому что они думают, что мы делаем все, о чем говорим в этом соглашении, что, конечно же, не так», — заявил Гончаров Forbes.

По его словам, в новом пользовательском соглашении FaceApp, скорее всего, будут убраны отсылки к правам, которые компания ранее получала на изображения людей.

Также он заявил, что приложение зарабатывает исключительно на подписке. Ранее появлялись версии о тренировке нейросети на продажу. Однако Гончаров отказался сообщить размер выручки или число платных подписчиков и даже число обычных пользователей.

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Однако в издании предположили, что если число пользователей на Android и iOS составляет 100 млн и всего 1% покупает «премиум» за 3,99 доллара, то компания зарабатывает не менее 4 млн в год.

19 июля Гончаров также сообщил о том, что FaceApp стал приложением номер один среди всех бесплатных iPhone-приложений и игр в 154 странах мира из 155, в которых работает AppStore.

«Фонтанка» подробно рассказывала биографию создателя FaceApp Ярослава Гончарова, который родился в Сосновом Бору и учился в Петербурге, а также о претензиях к его разработке от иностранных политиков.