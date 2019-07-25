На финском озере спасли побывавшего в рыболовных сетях тюленёнка. Его отвезли в зоопарк в ванне

В местечке Пуумала, в 65 км на северо-запад от приграничной Иматры, два финских дачника спасли тюленёнка. Об этом сообщает 25 июля Yle.

Малыш был слаб и никак не мог выбраться на скалистый берег. Его тщетные попытки заметила пара, отдыхавшая неподалёку. Судя по отметинам на теле, белёк стал жертвой рыболовных сетей, из которых всё же сумел выбраться, заключили специалисты, посмотревшие фото.

Loukkaantunut kuutti l?ytyi rantakivikosta, videolla el?inl??k?ri yritt?? sy?tt?? sit? – heikkokuntoinen el?in sai onnekkaasti paikan Korkeasaaresta https://t.co/lriQcPbGrP — Yle Uutiset (@yleuutiset) July 25, 2019

Пострадавшего показали ветеринарам, а на ночь пара местных жителей приютила его в сарае, устроив лежбище по инструкциям столичного зоопарка: с ванночкой, матрасами и влажными пледами – если надоест купание. В этой ванночке, закреплённой в багажнике пенопластом, его наутро и повезли в зоопарк Кокеасаари. Найдёныш с комфортом доехал до своего временного жилища, периодически выбираясь на расстеленные рядом полотенца.

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По данным Всемирного фонда дикой природы, в этом году погибло уже пять нерп – они запутались в рыболовных сетях. Причём до Управления лесного хозяйства, согласно статистике, доходят сведения лишь о 40% случаев.

За последние несколько лет благодаря регулированию правил рыбалки в районах обитания вымирающего вида и работе волонтёров, которые сооружали насыпные гнёзда из снега и даже придумали "плавучие иглу", популяция сайменской нерпы выросла почти до 400 особей, началось расширение ареала обитания. Однако теперь правила рыбалки в местах обитания вида хотят ужесточить ещё сильнее. В Финляндии спасение нерп – дело национального масштаба. В прошлом году подсчётом бельков занимался даже сам президент страны Саули Ниинистё.

А в Петербурге между тем продолжают следить за передвижениями тюленя Марта, которого выпустили в Финский залив в середине мая со спутниковым датчиком. Он уже побывал в Эстонии и Финляндии.