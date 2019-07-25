Приглашаем на экскурсию 27 июля по объектам ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» приглашает на экскурсию по строящимся объектам. Если вы находитесь в активном поиске квартиры, но еще не определились с вариантом, то предстоящая экскурсия пройдет 27 июля 2019 г. по маршруту: ЖК «ПаркЛэнд», «Полис на Неве», «Полис на Московской».

Экскурсии проходят на комфортабельном автобусе в сопровождении специалиста компании.

Отправление от ст. м. «Ул. Дыбенко» в 11.00 ч.

Вы сможете лично оценить темпы строительства наших объектов, посмотреть локацию, узнать преимущества проекта, задать интересующие вас вопросы.

Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна! Записаться на экскурсию можно по телефону: 642-55-22

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК «Полис на Неве» – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents