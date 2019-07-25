Строительство
Приглашаем на экскурсию 27 июля по объектам ГК «Полис Групп»
ГК «Полис Групп»
ГК «Полис Групп» приглашает на экскурсию по строящимся объектам. Если вы находитесь в активном поиске квартиры, но еще не определились с вариантом, то предстоящая экскурсия пройдет 27 июля 2019 г. по маршруту: ЖК «ПаркЛэнд», «Полис на Неве», «Полис на Московской».
Экскурсии проходят на комфортабельном автобусе в сопровождении специалиста компании.
Отправление от ст. м. «Ул. Дыбенко» в 11.00 ч.
Вы сможете лично оценить темпы строительства наших объектов, посмотреть локацию, узнать преимущества проекта, задать интересующие вас вопросы.
Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна! Записаться на экскурсию можно по телефону: 642-55-22
Справка о компании ГК «Полис Групп»
ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents
ЖК «Полис на Неве» – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/
ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents