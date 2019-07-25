Почти 300 ДТП за день, пострадавшие дети и велосипедисты. ГИБДД подводит итоги среды

В среду, 24 июля, на дорогах Петербурга произошло 293 ДТП, в 13 случаях пострадали люди. Травмы получили 16 человек, среди которых трое детей, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Один человек скончался в больнице.

Жертвой ДТП стала пассажирка автомобиля Hyundai, в который днем влетел Mercedes на перекрестке Светлановского и Северного проспектов. В «Хёндэ» пострадали еще трое: водитель и двое детей, один из которых в результате аварии выпал из окна. Момент столкновения попал на видео.

Еще один ребенок пострадал вечером во Фрунзенском районе. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 20 часов у дома 23, корпус 1, по Бухарестской улице 35-летний мужчина на Nissan X-Trail сбил 15-летнего юношу. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Со слов очевидца в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», подросток выбежал на дорогу за мячом. В результате он получил тяжелые травмы. «Реанимация приехала примерно за 10 минут», – отмечает очевидец.

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Вечером же на проспекте Энгельса выезжавший из двора автомобиль Audi сбил на тротуаре велосипедистку, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Жива. Ушиб ноги, сама в машине реанимации», – пишет очевидец.

В Ленинградской области за минувший день Госавтоинспекция зафиксировала 68 дорожных аварий, в том числе 12 – с пострадавшими. Травмы получили 20 взрослых и двое детей. Два человека погибли. Так, около полудня в Гатчинском районе пенсионер на автомобиле Suzuki насмерть сбил велосипедистку.

А вечером в Кировском районе области в аварии погиб пассажир легковушки. По информации ГИБДД, около 21:35 на 3-м километре автодороги Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха – Путилово – Назия 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате водителя «Лады» госпитализировали в тяжелом состоянии, а его пассажир получил смертельные травмы. Возраст погибшего уточняется.

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Фото: группа «ДТП и ЧП | Ленинградская область» «ВКонтакте»