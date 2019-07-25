СМИ: Украина отпустила моряков с задержанного российского танкера. Их ждут допросы
Экипаж судна Nika Spirit, в котором СБУ опознала якобы заблокировавший проход украинским судам танкер Neyma, отпустили при условии, что они будут ходить на допросы.
«Моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу. <...> C российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Что чисто юридически не мешает им выехать из Украины», – сообщает 25 июля издание Strana.ua со ссылкой на СБУ.
Российские моряки проходят по делу как свидетели.
Экипаж судна может состоять из 15 человек. Информацию о количестве российских граждан на Nika Spirit и их состоянии сейчас выясняет омбудсмен Татьяна Москалькова.
Справка:
Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 года. Три корабля ВМС Украины, по утверждению ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупредительные сигналы. В итоге с применением огня суда были захвачены, моряки арестованы. Киев назвал действия Москвы агрессией. Россия настаивает, что со стороны Украины была предпринята провокация.
В своем заявлении от 25 июля СБУ настаивает, что за названием Nika Spirit скрывается Neyma, которая в прошлом году якобы заблокировала проход украинским кораблям в Керченском проливе.