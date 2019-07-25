СМИ: Украина отпустила моряков с задержанного российского танкера. Их ждут допросы

Экипаж судна Nika Spirit, в котором СБУ опознала якобы заблокировавший проход украинским судам танкер Neyma, отпустили при условии, что они будут ходить на допросы.

«Моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу. <...> C российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Что чисто юридически не мешает им выехать из Украины», – сообщает 25 июля издание Strana.ua со ссылкой на СБУ.

Российские моряки проходят по делу как свидетели.

Экипаж судна может состоять из 15 человек. Информацию о количестве российских граждан на Nika Spirit и их состоянии сейчас выясняет омбудсмен Татьяна Москалькова.