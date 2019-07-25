Все для интерьера и ремонта в «Кубатуре»

предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"

Масштабное строительство в Купчино давно интригует петербуржцев и жителей Ленобласти. Что же там готовится? Открываем секрет.

Целый квартал, ограниченный улицами Фучика, Бухарестская и Будапештская занял ультрасовременный интерьерный комплекс, один из крупнейших в Европе. Место выбрано не случайно, рядом крупные транспортных развязки и две станции метро в пешей доступности.

Открытие запланировано на третий квартал 2019 года, а значит самое время арендаторам подавать заявки и готовиться к совместному развитию.

28 июня было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, ведутся отделочные работы. На площади более 140 000 кв. м. предусмотрено все для комфортного размещения более 2500 арендаторов. Профильные компании интерьерного рынка будут размещены по тематике и товарным группам на трех этажах, от средней ценовой категории до класса люкс.

Мы уделяем особое внимание стратегии подбора своих арендаторов — это обеспечит широкий ассортимент товаров и услуг для потребителей. Благодаря продуманной навигации у посетителя не возникнет сложностей в поиске товаров для отделки и интерьера. Также, в комплексе разместятся дизайн-студии, где можно будет получить профессиональную консультацию и заказать дизайн-проект помещения.

Зона мастер-классов поможет проявить себя в творчестве. Постоянно действующие галереи современной фотографии, живописи и оборудованные тренд-зоны от известных и молодых дизайнеров вдохновят на поиск интересных решений для индивидуализации жилого и общественного пространства. Широкие аллеи, зоны фудкорта, лаундж-зоны, переговорные, сделают центр не только местом торговли, но и комфортным деловым центром и даже центром отдыха.

«Кубатура» приглашает к сотрудничеству арендаторов, заинтересованных в стабильном развитии своего бизнеса. Мы всегда стараемся создать комфортные условия для своих арендаторов. Наша главная задача — не просто сдать в аренду торговые помещения, а помочь арендатору добиться успеха в работе его магазина, что обеспечит грамотную работу и конкурентоспособность торгового центра.

Телефон: +7 (911) 270-45-15

E-mail: zhyrova@kubatura.spb.ru

Подробнее о проекте: www.kubatura.spb.ru

Центр Мебели и Интерьера Кубатура г. Санкт-Петербург. Ул. Фучика, 9, стр.1