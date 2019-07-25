Стена дома под Петербургом обвалилась после взрыва газа. Фото разрушенной квартиры

Взрыв газа стал причиной обрушения стены жилого дома в посёлке Рахья во Всеволожском районе Ленобласти.

О предварительной версии происшествия пишет 47news 25 июля.

На данный момент проверяется информация об одном пострадавшем.

Первый дом на Октябрьской улице построили в 2016 году по программе переселения из аварийного жилья. Работы выполняла компания АО «РосОблСтрой». В квартирах установлены газовые плиты и колонки.

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В местном доме культуры уже подготовлено 20 мест для жильцов дома.

47news показывает, как выглядит дом после обвала стены.