Прокуратура рассказала, где скрывается заказчик теракта в метро Петербурга. По нему бомбят с воздуха

Считающийся заказчиком теракта в метрополитене Петербурга находится в сирийской провинции Идлиб, где пополняет ряды боевиков. Местонахождение Абу-Салаха раскрыла представитель Генпрокуратуры на заседании суда 25 июля.

Как следует из речи прокурора Надежды Тихоновой, известный как Абу-Салах Сирожиддин Мухтаров в июне 2013 года улетел из родной Киргизии в Турцию с пересадкой в Москве. В российской столице, по данным следствия, он бывал также осенью 2012 года, в тот же период ездил в Екатеринбург.

«В настоящее время находится на территории Сирии в Идлибе. Посредством Интернета осуществляет вербовку новых рекрутов в ряды террористической организации. Кроме того, курировал учебный центр подготовки боевиков в городе Алеппо», – зачитала Тихонова.

Новобранцев, как установлено, подыскивает через соцсети, террористической идеологией заражает через ролики на YouTube. Натаскивает новичков один из его заместителей и главарь центра подготовки террористической организации гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Под его руководством, как считает следствие, минно-взрывному делу обучался предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов.

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Целью террористов, подорвавших петербургское метро, обвинение называет вывод российских войск с территории Сирии.

22 июля текущего года несколько районов Южного Идлиба подверглись авиаударам. В ООН сообщили о десятках погибших. Западные СМИ со ссылкой на данные финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человек пишут, что за бомбардировками стоит Россия. В Минобороны РФ назвали информацию фейком, пишет РИА Новости.