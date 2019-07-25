Бензиновый скачок. Розничные цены на топливо резко пошли вверх, в Петербурге — выше среднего

Розничные цены на бензин в России в июне выросли на 0,7% по сравнению с маем, говорится в сообщении Росстата от 25 июля. С начала текущего года он подорожал на 1,4%. Таким образом, рост стоимости только за июнь был сопоставим с темпами первых пяти месяцев года.

Петербург оказался в числе регионов, где топливо на заправках подорожало сильнее, чем в среднем по стране. В июне расценки на АЗС выросли в среднем на 1,1%.

Розничное подорожание случилось вслед за оптом. В июне по сравнению с маем цены производителей на автомобильный бензин в среднем увеличились на 8,6%, отмечает Росстат.

Ранее правительство решило не продлевать с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо.