Отечественные автомобили снова дорожают. «АвтоВАЗ» поднимет цены в третий раз с начала года

С 1 августа «АвтоВАЗ» поднимет рекомендованные розничные цены на все модели Lada – на 5000 – 7000 рублей, или в среднем на 1%. Об этом 25 июля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на менеджеров трех дилерских компаний.

К примеру, седан Granta в базовой комплектации будет стоить 449 900 рублей (+1,1%), седан Vesta – 606 900 рублей (+1,2%), высокий хетчбэк Xray – 614 900 рублей (+0,8%). Седан Vesta Sport подорожает в базовой версии до 1 021 900 рублей (+0,7%).

«АвтоВАЗ» поднимает цены на Lada уже третий раз с начала года. В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле в цене выросли только некоторые модели – в среднем на 1%. Причиной повышения эксперты называют рост ставки НДС и удорожание комплектующих.

В первом полугодии продажи Lada в России выросли на 3% в годовом сопоставлении и достигли 174 186 штук. Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,4% и 3,3%, соответственно.