«Метрострой» спускается в московскую подземку в одиночестве. Компания стала единственным участником столичного конкурса на 7 млрд

ОАО «Метрострой» оказалось единственным участником аукциона на строительство тоннелей от станции «Можайская» до переходной камеры за станцией «Давыдково». Ранее руководство предприятия сообщало, что намерено получить контракт в Москве.

Протокол рассмотрения заявок опубликован на сайте госзакупок 25 июля. «Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе, – Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"», – говорится в документе. Заказчиком является АО «Управление развития строительных технологий», начальная стоимость — 7,1 млрд рублей. Согласно протоколу снижения цены, «Метрострой» сбросил около 100 млн. Срок исполнения — не более 480 календарных дней с даты заключения договора.

Известно, что если он будет подписан, то в Москву отправится проходческий щит «Надежда», который работал на зеленой линии метро и Фрунзенском радиусе. Ранее сообщалось, что ему подыщут работу сразу после сбойки на Невско-Василеостровской линии — отправят в сторону «Планерной». Однако затем у предприятия начались серьезные проблемы, да и готовых проектов по проходке, кроме действующих контрактов, нет.

Ранее «Метрострой» заявлял о том, что намерен побороться за московский контракт. Одновременно стало известно, что его заявка отклонена на аукционе по реконструкции депо «Дачное».

Напомним, на прошлой неделе прошел пробный поезд по проблемной ветке петербургского метро — второй очереди Фрунзенского радиуса.