«Метрострой» спускается в московскую подземку в одиночестве. Компания стала единственным участником столичного конкурса на 7 млрд
ОАО «Метрострой» оказалось единственным участником аукциона на строительство тоннелей от станции «Можайская» до переходной камеры за станцией «Давыдково». Ранее руководство предприятия сообщало, что намерено получить контракт в Москве.
Протокол рассмотрения заявок опубликован на сайте госзакупок 25 июля. «Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе, – Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"», – говорится в документе. Заказчиком является АО «Управление развития строительных технологий», начальная стоимость — 7,1 млрд рублей. Согласно протоколу снижения цены, «Метрострой» сбросил около 100 млн. Срок исполнения — не более 480 календарных дней с даты заключения договора.
Известно, что если он будет подписан, то в Москву отправится проходческий щит «Надежда», который работал на зеленой линии метро и Фрунзенском радиусе. Ранее сообщалось, что ему подыщут работу сразу после сбойки на Невско-Василеостровской линии — отправят в сторону «Планерной». Однако затем у предприятия начались серьезные проблемы, да и готовых проектов по проходке, кроме действующих контрактов, нет.
Ранее «Метрострой» заявлял о том, что намерен побороться за московский контракт. Одновременно стало известно, что его заявка отклонена на аукционе по реконструкции депо «Дачное».
Напомним, на прошлой неделе прошел пробный поезд по проблемной ветке петербургского метро — второй очереди Фрунзенского радиуса.
Справка:
Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно, что он срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы рабочим. Ситуация поменялась лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ. 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов. К апрелю компании выделили дополнительное авансирование и дали время. Ближайший ввод новых станций запланирован на сентябрь - речь идет о трех станциях фиолетовой линии.