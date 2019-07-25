Петербуржцам придётся подождать до вечера. Из Симферополя отпускников заберёт другой борт Red Wings

Вернувшийся из-за проблем с шасси Airbus A320 авиакомпании Red Wings заменят другим самолётом. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе перевозчика 25 июля.

Вылет рейса WZ-786 из Симферополя в Петербург назначен на 21.00.

«После посадки пассажиры были размещены в зале ожидания аэропорта, им были предложены прохладительные напитки. Всем пассажирам начали оказывать услуги согласно Федеральным авиационным правилам, включая размещение в гостинице», — отметили в авиакомпании.

Ранее Airbus A320 вернулся в аэропорт Симферополя. Во время набора высоты командир воздушного судна обнаружил техническую неисправность — неубранную стойку шасси. Лайнер в 14.30 штатно приземлился. На борту самолета находилось 134 пассажира, включая 16 детей.