На задержанном СБУ российском танкере могут находиться 15 россиян. Омбудсмен Москалькова проверяет информацию

Экипаж Nika Spirit, в котором СБУ опознал якобы заблокировавший проход украинским судам танкер Neyma, состоял из 15 моряков.

Все 15 человек чувствуют себя «удовлетворительно». Российский владелец корабля пока «не озаботился» судьбой экипажа. Об этом 25 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своим источники.

К спасению моряков уже подключилась уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, которая, судя по сообщению на ее сайте, обсудила произошедшее со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой. В частности, Москалькова попросила уточнить, сколько граждан РФ на задержанном судне.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал фотографии с задержанного судна, на которых видно как минимум 7 мореходных книжек РФ.