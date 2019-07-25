Впервые более чем за год евро в ходе торгов упал ниже 70 рублей

Единая европейская валюта в ходе торгов на Московской бирже опустилась ниже 70 рублей, впервые с прошлого года.

Как следует из данных ММВБ, в 15:36 25 июля она торговалась на отметке 69,95. Последний раз ниже 70 рублей биржевой курс евро опускался 12 марта 2018 года. С тех пор он всегда был выше отметки в семьдесят рублей. Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ на 26 июля, — 70,29.

Позитивной динамике российской валюты способствует восстановление нефтяных цен, а также в целом высокий спрос на глобальные рисковые активы, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

По его словам, главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги. Индекс гособлигации RGBI растет пятую сессию подряд, вновь переписав многомесячную вершину. Вчерашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ был относительно успешным, так как удалось реализовать весь предложенный объем бумаг, а спрос более чем в 1,5 раза превысил предложение. Кроме того, благоприятная ситуация на мировых рынках обусловлена ожиданиями смягчения монетарной политики крупнейших центробанков.