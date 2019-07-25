Россия отменила часть санкций в отношении Турции. Соглашение о взаимных поездках граждан частично возобновляется

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», который частично возобновил соглашение о взаимных поездках турецких и российских граждан. Документ 25 июля был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия выводит из-под ограничения граждан Турции, которые прибывают в РФ по служебным или специальным паспортам, если то же самое «на основе принципа взаимности» сделает Анкара.

МИД РФ теперь должен уведомить турецкую сторону о возобновлении действия соглашения.

Напомним, что с 2016 года было приостановлено действие российско-турецкого соглашения после подписанного Путиным Указа «О мерах по обеспечению нацбезопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Этот документ касался поездок турецких граждан в РФ по общегражданским заграничным паспортам, которым закрыли въезд в РФ, однако люди со служебными паспортами могли и дальше ездить с кратковременными визитами. Новый указ Путина вывел из-под ограничений граждан Турции со служебными и специальными паспортами вне зависимости от целей их визита.