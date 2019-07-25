«Мы любим деньги, а деньги любят нас». Суд арестовал начальника Блаженной, Фунтика и Мухомора по делу о мошенничестве

Куйбышевский районный суд заключил под стражу Евгения Панасюка, которого следствие называет организатором мошеннической схемы в строительном бизнесе. Ранее силовики провели ряд обысков и наткнулись на необычные позывные.

Как сообщает 25 июля Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, срок ареста установлен до 6 сентября. Ранее, напомним, «Фонтанка» рассказывала об обысках, которые прошли по 21 адресу в Петербурге по делу о мошенничестве. Возбуждено оно по заявлениям троих потерпевших, но общее их число может достигать 200. По версии следствия, участники широкой сети, которая действовала в трех регионах, размещали объявления о продаже стройматериалов по заниженной цене, но под обязательство 100-процентной оплаты. В итоге поставляли лишь часть товара, после чего юрлицо поставщика меняло. Ежемесячный доход от такой деятельности оценивается в 25 – 30 млн рублей.

Всего, по данным «Фонтанки», 23 июля в ГСУ на Лиговский, 145, были доставлены четыре десятка людей. 15 из них пробыли частью схемы не более 2 месяцев: информации от них было мало, неофитов отпустили после допроса в качестве свидетелей. Остальные дали признательные показания, большую часть из них также отпустили либо под подписку о невыезде, либо под обязательство явиться. Количество доставленных несколько превысило ожидания следователей, так что после беседы сотрудников предположительно мошеннической структуры приходилось буквально выпроваживать из здания. Задержали в итоге пятерых: Евгения Панасюка, которого следствие называет организатором системы, двух его помощников и еще двух дам.

Добавим, на кадрах обысков видна доска на стене офиса, где, судя по всему, отражены продажные результаты сотрудников. Выведены они не под именами, а под прозвищами: в частности, Мухомор, Снежок, Блаженная и Фунтик. В центре — мотивирующая надпись: «Мы любим деньги, а деньги любят нас».