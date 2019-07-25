Почему при покупке жилья в новостройках не стоит верить глазам. Топ-15 кейсов от читателей «Фонтанки»

Читатели «Фонтанки» прислали более 40 примеров, как выглядит благоустройство вокруг их новых жилищ и насколько это расходится с обещаниями продавцов недвижимости. Мы отобрали 15 наиболее ярких доказательств, что вместо рекламных буклетов при покупке квартир стоит изучать договор.

Фото: читатель «Фонтанки» Яна

«Фонтанка» обратилась к читателям с просьбой поделиться обещаниями застройщиков в сфере благоустройства жилых комплексов. Жалобы посыпались градом. Припоминали все наболевшее. До сих пор не построенные детские сады и школы, обещанные и за десять лет так и не разбитые парки, не проложенные с 2001 года выезды из дворов, из-за чего, например, автомобилистам «Коломяжского дворика» приходится выбираться в город, используя тротуар. Кроме того, читатели делились фотографиями уплотнительной застройки, жаловались, что камеры наблюдения, обещанные застройщиком, в итоге приходится устанавливать за свой счет.

Наиболее впечатляющими фотографиями поделились жители малоэтажного жилого комплекса «Счастье», который в поселке Федоровский Ленобласти возводит компания «ЛенСтройГрад». По иронии, в ЖК с таким названием царит полная разруха. В течение пяти лет вместо прогулочных зон и спортивных площадок их радуют пустыри и естественные полосы препятствий из гор строительного мусора.

«Обещанные прогулочные зоны и спортивные площадки остаются только на сайте застройщика и на красивом генплане, который до сих пор находится в отделе продаж и используется для продажи оставшихся таунхаусов. За 6 лет стройки в ЖК не появилось ни одной прогулочной зоны, а спортплощадка в виде возвышающегося бетонного основания находится в чистом поле, поросшем борщевиком, между горами строительного мусора, бытовками, биотуалетами», – рассказывает жительница комплекса.

Меж тем дольщикам было анонсировано создание двух прогулочных зон общей площадью в 3 га со своим озером и физкультурно-оздоровительные комплексы. Зона с «озером» остается за строительным забором, и вместо него высотой в двухэтажный дом лежат кучи грунта, которые за пять лет также поросли лебедой и борщевиком. Как бороться с последним, активно обсуждают «счастливые» жильцы в своей группе в «ВК». Застройщик же в официальных письмах, сетуют обитатели таунхаусов, теперь отвечает, что данная территория вообще не предназначается для жителей ЖК.

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Среди «везунчиков» оказались жители ЖК «Волна», который в Шушарах возводила компания «Дальпитерстрой». На визуализации проекта во дворе, который образовали дом № 10 по Новгородской улице и № 22 и 26 по Первомайской, застройщик показывал площадки и деревья, при этом зелень занимала примерно треть пространства. В реальности почти все место заняло совершенно другое «украшение» – супермаркет и паркинг.

«По факту несколько лет жители дома наблюдали во дворе строительство паркинга и слушали обещания про детскую площадку на его крыше. На данный момент во дворе имеется паркинг с мусором на крыше и супермаркет с ежедневными очередями грузовиков на разгрузку. Про детскую или спортивную площадки речи уже не идёт. Самостоятельное озеленение территории вокруг дома силами жильцов затрудняется закопанным под газонами строительным мусором», – рассказывает читательница «Фонтанки».

Застройщик ведет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, прокомментировали ситуацию в компании. «Также застройщик занимается благоустройством указанного объекта до настоящего времени, в том числе выделены машино-места и продуктовый магазин. Относительно детской площадки – она имеется слева от дома, если смотреть со стороны магазина», – добавили в «Дальпитерстрое».

Больше всего жалоб в редакцию прислали на ЖК «Гольфстрим», который возводит компания «Арсенал Недвижимость» в Кудрово. Возможно, буклеты разрабатывали дизайнеры с фантазией, но она далека от того, что получилось в итоге. Вместо разрекламированного красивого проспекта покупатели получили чрезмерно узкую и огражденную переходную зону вплотную к доку, навес которого украшен водосточной трубой. «Даже издалека видно, что ничего близкого с проектом нет», – говорит автор фотографий о детских площадках. Она также сетует, что на газоне, который застройщик не позаботился оградить, уже протоптаны «козьи тропки», предсказывая, что дальше будет только хуже из-за того, что переходные зоны изогнуты.

"Благоустройство вокруг "Гольфстрима" еще не завершено, и оценивать его рано", – объяснили «Фонтанке» в компании «Арсенал недвижимость»

Вместо зеленеющего двора в ЖК «Лотос» на пересечении улиц Хошимина и Композиторов горожане, которые приобрели квартиры у застройщика «ЮИТ Лентек», вынуждены любоваться на парковку, которая занимает весь двор дома № 12.

«Застройщик при продаже квартир в офисе демонстрировал макет дома с детской площадкой и зелеными зонами внутри двора», – рассказывает читательница «Фонтанки». Другой макет с изображением благоустройства как напоминание о несбывшемся до сих пор находится в доме. По словам жителей, парковка на 145 машин нарушает санитарные нормы. Более того, стоянка является общественной — жильцам территория двора не принадлежит. Паркинг на такое количество автомобилей должны были удалить от жилых домов на 35 метров, в действительности расстояние до парадных составляет 12 – 16 метров.

«Дети нашего дома вместо детской площадки играют в клумбах либо на тротуарах, так как все пространство занято парковкой, даже елку на Новый год поставить нет места», – констатирует одна из владелиц квартир.

В будущую зеленую зону поверили покупатели квартир в ЖК «Английская миля» от застройщика Glorax Development. Зелень через дорогу от дома присутствовала и на визуализации видом из окна, и на макете проекта. «По факту есть только тротуарная дорожка, после неё – забор из профлиста, а за ним – военный гарнизон со своим бетонным забором», – говорит автор фотографий. Справедливости ради надо отметить, что деревья на территории гарнизона растут, просто в буклете застройщик забыл изобразить окружающий соседнюю территорию забор.

«Любой район застройки развивается и трансформируется. Цикл этих изменений значительно больше, чем срок строительства жилого дома. На макете нашего проекта мы попытались показать перспективу развития прилегающих территорий. Да, сейчас комплекс граничит с военной частью, и пока там не может быть ни дороги, ни парка, но мы уверены, что со временем эта территория может преобразиться», – прокомментировал ситуацию директор департамента управления проектами Glorax Development Андрей Лопатин.

В ЖК «Новый Оккервиль» «потерялась» целая зеленая аллея, которую застройщик «Отделстрой» заменил парковкой, уверяют читатели.

«Вдоль домов 3 и 5 по Ленинградской улице нашлось место и для аллей с деревьями, и для гостевой парковки. При сдаче каждого дома были высажены крупноразмерные трехметровые каштаны, липы, саженцы черемухи и пр., которые успешно прижились. Хочется отметить, что через дорогу от домов расположен парк Оккервиль, который мы благоустроили еще в 2010 году и высадили там огромное количество деревьев. То есть аллеи деревьев проходят с обеих сторон Ленинградской улицы, как и нарисовано на Генплане», – не согласен Николай Гражданкин, начальник отдела продаж "Отделстроя".

«Три часа аренды беседки — 600 рублей», – гласит недавно вывешенное объявление во дворе ЖК «Я-Романтик» на Васильевском острове. Комплекс построил Seven Suns Development. Там обещали реализовать концепцию "двор без машин", а для обитателей квартир девелопер построил гриль-домики, где при желании можно пожарить шашлыки — бесплатно. Задумка пришлась по вкусу «романтикам». «Все пользовались и были рады, но управляющая компания решила сделать по-своему, заколотила их и сделала платную аренду якобы из-за жалоб. Обычной бесплатной бронью под залог они решили не пользоваться, а просто забрать возможность у людей выйти пожарить мясо на 40 минут и поощрять долгие посиделки в данных беседках», – рассказал читатель.

Этот ЖК не попал бы в рейтинг «Фонтанки», если бы управляющая компания «Невский дом» не была бы аффилирована с застройщиком, а гриль-домики не являлись бы общедомовым имуществом.

Фото: читатель «Фонтанки» Артём

Разочаровал застройщик «Докландс Девелопмент» и покупателей апартаментов в лофт-квартале Docklands на Васильевском острове. «Docklands при продаже апартаментов на набережной Макарова, дом 60 (он же адрес проспект КИМа, 19) на рекламных фото и роликах изобразил благоустроенную набережную, по которой жильцы смогут гулять, имея отдельный выход на неё. В отделе продаж то же самое говорили», – сетует читатель и владелец юнита Егор. После передачи апартаментов собственникам, резюмирует он, ни набережную, ни выход на нее не обустроили.

«Постфактум сообщили, что набережная принадлежит городу, мол, "мы там сделать ничего не сможем". Другие застройщики в подобных ситуациях берут на себя инициативу и договариваются с городом. Большинство нынешних собственников Docklands приняли решение о покупке из-за того, что дом выходит на набережную», – говорит Егор.

В Сертолово жильцы ЖК «Золотые купола» продолжают бороться с постепенно проникающим во дворы борщевиком. Озеленения вокруг домов, пишут читатели, компания «РосСтройИнвест» в обещанных объемах так и не сделала.

«На территории жилого комплекса высажено порядка 1500 кустарников и деревьев: остролистные клены, шаровидные ивы, мелколистные липы, сирень, белый дерен, черноплодные рябины, барбарис, кизильник, лапчатка, морщинолистная роза, спирея, чубушник и ели, – прокомментировали недовольство жильцов в «РосСтройИнвесте». – Молодым саженцам, показатели приживаемости которых значительно выше, чем у крупномеров, необходимо время, чтобы вырасти, поэтому с каждым годом дворы выглядят всё более зелёными. Самые молодые деревья были высажены весной 2019 года».

Без фонтана оставила покупателей квартир в ЖК «Светлановский» компания «ФСК Лидер Северо-Запад». Комплекс расположен на Воронцовском бульваре в поселке Бугры. «Обещали фонтан на территории и дома комфорт-класса. В итоге: фонтана нет, дома все в протечках, подвалы – полные воды», – поделилась наболевшим покупательница квартиры в третьей очереди комплекса.

Собственникам коммерческого помещения в ЖК «Царская столица» в Полтавском проезде туманными представляются перспективы получения прибыли. Окна и вход в потенциальный магазин или офис «смотрят» в забор, который ограждает соседний — чужой участок и забор. "На фотографиях отчётливо видно, на каком расстоянии забор от дома. В течение почти 3 лет раз в месяц нам говорят, что ведутся переговоры с владельцем забора и вопрос вот-вот решится. Но, как видно из фотографий, в решение данного вопроса слабо верится», – сетует читательница Анастасия.

В пресс-службе застройщика, Группы «Эталон», «Фонтанке» подтвердили, что земля, на которой установлен забор, принадлежит частному собственнику. «Эталон ЛенСпецСМУ» ведет переговоры с администрацией Санкт-Петербурга на предмет выполнения работ по благоустройству данной территории», – добавил представитель компании.

Вместо заявленной концепции «Двор без машин» остались обитатели ЖК «Алгоритм», возведенного одноименной компанией, и наблюдают «двор без деревьев», рассказал житель комплекса Антон. Он прислал фото, на котором видны припаркованные автомобили, пояснив, что пока отсутствуют даже ограничивающие проезд полусферы, а застройщик не высадил «ни единого дерева».

В ЖК «София» покупатели буквально восприняли представленный «Группой ЛСР» макет, на котором присутствовали два многоуровневых паркинга. На них-то и рассчитывала семья читателя «Фонтанки» Михаила. И прогадала. «В целом-то нас все устраивает, но вот беда. При покупке мы знали о том, что рядом нет подземного паркинга, и по факту они располагаются по краям комплекса. В общем, прямо перед нашим подъездом и за ним с обратной стороны дома есть две неасфальтированные площадки, на которых теперь люди в грязи и в лужах оставляют машины, а по плану ЛСР там должно было быть 2 многоуровневых паркинга. Знали бы – приобрели место в ближайшем подземном», – рассказал Михаил.

На данных участках действительно рассматривалась возможность строительства многоуровневых паркингов, прокомментировала пресс-служба компании, добавив, что отказаться от этих планов застройщика заставил низкий спрос на машино-места в ЖК. Такая тенденция, отметим, наблюдается в целом по рынку. Компания приняла решение поменять использование этой территории: один участок благоустроили и озеленили, а на втором организовали зону для бесплатной парковки жильцов.

В Кудрово жительница ЖК «Вернисаж» обратила внимание на разницу входных групп в подъездах в рекламе и в жизни. На рекламном проспекте «Полис Групп», констатирует Яна, входы в парадные оформлены интересно, осадки туда не попадут, всё закрыто от постороннего глаза. В действительности же в подъезд можно попасть по самой обычной лестнице, которая «открыта всем ветрам, снегам, дождям». Также обитателей 6-го корпуса комплекса возмутило, что спустя 3,5 года после заселения вместо вида из окна на большую красивую школу со стадионом жители сначала любовались на строительный городок, а теперь — на оставшуюся после отъезда рабочих помойку.

«Безусловно, входные группы могут отличаться от представленных на рендерах, однако эти различия минимальны. Что касается строительства школы, она находится в стадии проектирования и будет возведена в ближайшие годы», – отметили в «Полис Групп».

«Не то чтобы плохо, но...» – так читатели охарактеризовали различия между визуализацией проекта благоустройства и его реализацией во дворе одного из домов ЖК «Солнечный город» на Петергофском шоссе. При этом застройщик Setl Group предусмотрительно пометил, что «фактические элементы благоустройства, а также материалы отделки фасада, входных групп и других мест общего пользования, квартир и других помещений строящегося жилого дома могут отличаться от указанных».

«На этапе проектирования данной территории к нам поступили жалобы от дольщиков другого нашего комплекса. Жильцы первых этажей оказались недовольны тем, что во дворе, недалеко от их окон, расположена спортивная площадка с воротами, где часто происходила игра с мячом. Чтобы не нарушать покой жильцов в ЖК «Солнечный город», было принято решение вынести баскетбольную площадку из дворовой территории в парк отдыха, где активные занятия спортом с мячом никому не будут мешать, – пояснили в пресс-службе застройщика. – Что касается спортивной площадки с тренажерами и двумя теннисными столами, они, как и предполагалось, разместились на территории двора указанного корпуса».

Наверняка в новостройках Петербурга и области есть гораздо более впечатляющие примеры «благоустройства», но «Фонтанка» выбирала из тех, которые прислали читатели. Получившаяся картина подсказывает вроде бы очевидное: часто на рендерах проекта девелоперы окружают квартал зеленой зоной. Чтобы рекламная уловка не стала причиной жесткого разочарования, внимательные покупатели интересуются, кто и что находится на соседних участках. Чтобы застраховаться от возможных претензий по благоустройству, предусмотрительные застройщики добавляют в рекламные буклеты пометку: "Комплектация и материалы могут отличаться от представленных". Большинство дольщиков на претензии к скромности озеленения получают ответ, что все обязательства, прописанные в договорах, застройщик выполнил.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»